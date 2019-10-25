Максим Фадеев прервал молчание и рассказал о скандале с Наргиз

По словам основателя лейбла MALFA, работа с Закировой могла продлиться еще два года, но та вынудила его пойти на кардинальные меры.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Максим Фадеев прокомментировал последнее интервью Наргиз в вечернем шоу с Аллой Довлатовой на YouTube.

По словам продюсера, никто от него не уходил, а, напротив, он сам выгнал певицу из лейбла.

"У нее был контракт, рассчитанный еще на два года. Никто от меня не уходил, это я не захотел, чтобы она работала с нами. Создание всегда ненавидит своего создателя: смотря ему в глаза, оно понимает свою истинную ценность", — заявил Фадеев.

Максим Александрович признался, что работа с Закировой могла продлиться еще два года, но та вынудила его пойти на кардинальные меры.

"Я мог его не расторгать, но принял решение прекратить сотрудничество", — заявил основатель лейбла.

Напомним, певица Наргиз Закирова приняла участие в вечернем шоу с Аллой Довлатовой на YouTube, где рассказала о своих отношениях с Максимом Фадеевым.

Тогда певица заявила, что в течение пяти лет "была в тюрьме", но в настоящее время ее жизнь наполнена позитивом и творчеством.

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В августе Наргиз Закирова официально заявила в своем Instagram, что договор, заключенный с Максимом Фадеевым, расторгнут с 12 августа 2019 года.

Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера, а также продюсерский центр MALFA отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.