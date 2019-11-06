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Жерар Депардье приехал в Узбекистан

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
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Sputnik Узбекистан

Артист проведет встречу с поклонниками и журналистами в Центре исламской цивилизации в 14.00 в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Знаменитый актер Жерар Депардье приехал в Узбекистан и уже сегодня в Ташкенте с ним состоится творческая встреча, сообщает "Узбеккино".

"Мероприятие начнется в 14.00 в Центре исламской цивилизации", - говорится в сообщении.

Напомним, организаторы и инициаторы документального фильма об Узбекистане "Шелковый путь" встретились в Париже в октябре, чтобы обсудить условия съемочного процесса.

По задумке авторов киноленты, Узбекистан будет представлен в принципиально новом ракурсе через призму восприятия главного героя - Жерара Депардье.

Жерар Депардье планирует визит в Узбекистан >>

Так, например, отойдя от шаблонов, съемочная группа хочет показать новые неизведанные грани Узбекистана французским телезрителям. Поэтому организаторы проекта планируют снимать в самых необычных и загадочных местах республики. Это и уникальный форпост на берегу Амударьи - Александрия Оксианская, буддийские и кушанские памятники, такие как Фаязтепе, гробница пророка трех религий святого Даниила и другие.

Теги:
актер, актер, артист, киноиндустрия, узбеккино, Кино, Культура, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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