В Ташкент приедет московский театр "Современник"

На сценах театра им. Алишера Навои и Молодежного театра будут показаны спектакли "Три сестры" и "Неформат".

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. 19 ноября московский театр "Современник" начинает свои гастроли в Ташкенте, сообщается на официальном сайте.

Главное культурное событие осени пройдет совместно с генеральным партнером, полноправным соратником коллектива во всех творческих начинаниях – Благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

В Ташкенте на сценах театра им. Алишера Навои и Молодежного театра будут показаны спектакли "Три сестры" и "Неформат".

По традиции, сложившейся много лет назад, "Современник" ушел в отпуск в начале августа и, следовательно, открывается одним из последних. Волею судеб дата первого спектакля в сезоне совпадает с днем рождения первого художественного руководителя театра – Олега Ефремова: 1 октября.

В Национальном академическом драматическом театре открыт новый сезон >>

Напомним, в Узбекском национальном академическом драматическом театре начался 105-й творческий сезон.

Новый сезон открылся драмой Уйгуна и Иззата Султона в двух действиях "Алишер Навои".