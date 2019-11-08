Праздник к нам приходит: индийское кино снимают в Хиве

В съемочном процессе задействовано более 150 актеров из Индии, США, России и других стран. Ожидается, что бюджет картины составит около $1 млн.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Индийская киностудия Panorama Studios продолжает снимать романтический фильм под названием "Khuda Hafiz" ("Бог – хранитель") в Узбекистане. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщила пресс-служба Национального агентства "Узбеккино".

НА "Узбеккино" Съемки индийского боевика проходят в Ташкенте и Хиве

Как мы сообщали, задействовано более 150 актеров из Индии, США, России и других стран. Ожидается, что бюджет картины составит около $1 млн. Съемки фильма пройдут в Ташкенте и Хиве, затем творческая группа продолжит свою работу в Индии.

Режиссер фильма, кинокритик Таран Адарш опубликовал информацию о фильме на своей странице в Twitter. "Khuda Hafiz" снимается в жанре романтического боевика, в главной роли выступит актер Видот Джамвалл. В проекте также принимает участие актер узбекского государственного музыкально-драматического театра имени Мукими Отабек Хакбердиев.

Премьера картины запланирована на 2020 год. Лента снимается при поддержке Национального агентства "Узбеккино".