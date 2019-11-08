18:36 08 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Индийский боевик

Праздник к нам приходит: индийское кино снимают в Хиве

НА "Узбеккино"
Культура
Получить короткую ссылку
1710
Sputnik Узбекистан

В съемочном процессе задействовано более 150 актеров из Индии, США, России и других стран. Ожидается, что бюджет картины составит около $1 млн.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Индийская киностудия Panorama Studios продолжает снимать романтический фильм под названием "Khuda Hafiz" ("Бог – хранитель") в Узбекистане. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщила пресс-служба Национального агентства "Узбеккино".

Съемки индийского боевика проходят в Ташкенте и Хиве.
НА "Узбеккино"
Съемки индийского боевика проходят в Ташкенте и Хиве

Как мы сообщали, задействовано более 150 актеров из Индии, США, России и других стран. Ожидается, что бюджет картины составит около $1 млн. Съемки фильма пройдут в Ташкенте и Хиве, затем творческая группа продолжит свою работу в Индии.

© AFP 2018 /
Молодые кинематографисты Узбекистана пройдут обучение в Болливуде

Режиссер фильма, кинокритик Таран Адарш опубликовал информацию о фильме на своей странице в Twitter. "Khuda Hafiz" снимается в жанре романтического боевика, в главной роли выступит актер Видот Джамвалл. В проекте также принимает участие актер узбекского государственного музыкально-драматического театра имени Мукими Отабек Хакбердиев.

Премьера картины запланирована на 2020 год. Лента снимается при поддержке Национального агентства "Узбеккино".

Теги:
Ташкент, Хива, Узбекистан, Индия, Национальное агентство "Узбеккино"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Падение Теночтитлана: почему погибла цивилизация ацтеков
Медики Латвии так и не дождались повышения зарплат - видео
Нападение вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод
Атака боевиков на погранпост "Ишкобод": цифры и факты

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться