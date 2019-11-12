"Поздравляю, брат": Стивен Сигал обратился к зятю Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал поздравил зятя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с избранием главой Ассоциации смешанных боевых искусств республики в своем Instagram.
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My friend Otabek Umarov just got appointed as the head of the MMA association of Uzbekistan. Congrats brother!
"Мой друг Отабек Умаров только что был назначен главой Ассоциации ММА Узбекистана. Поздравляю, брат!", - написал он в подписи к видео, которое репостнул из личного аккаунта Отабека Умарова.
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Напомним, Умаров был избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств в начале ноября.
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В своем обращении к спортсменам он заявил, что будут предприняты практические шаги для улучшения ситуации, привлечения спонсоров, которым небезразлично развитие ММА в Узбекистане. Он выразил уверенность, что желающих сотрудничать станет больше.
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Кстати, американский друг Отабека Стивен Сигал в сентябре уже посещал "страну с богатой историей", где с большим удовольствием присутствовал на приготовлении самого большого плова в мире.