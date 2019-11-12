"Поздравляю, брат": Стивен Сигал обратился к зятю Мирзиёева

Знаменитость из США репостнул видео из личного аккаунта Отабека Умарова и выразил свою радость в честь назначения.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Известный американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал поздравил зятя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с избранием главой Ассоциации смешанных боевых искусств республики в своем Instagram.

"Мой друг Отабек Умаров только что был назначен главой Ассоциации ММА Узбекистана. Поздравляю, брат!", - написал он в подписи к видео, которое репостнул из личного аккаунта Отабека Умарова.

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Напомним, Умаров был избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств в начале ноября.

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В своем обращении к спортсменам он заявил, что будут предприняты практические шаги для улучшения ситуации, привлечения спонсоров, которым небезразлично развитие ММА в Узбекистане. Он выразил уверенность, что желающих сотрудничать станет больше.

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Кстати, американский друг Отабека Стивен Сигал в сентябре уже посещал "страну с богатой историей", где с большим удовольствием присутствовал на приготовлении самого большого плова в мире.