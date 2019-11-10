Младший зять Мирзиёева получил новую должность

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств, которая впервые создана в Узбекистане.

Как сообщается в официальном Instagram ассоциации, 8 ноября Умаров посетил тренировки спортсменов и пообщался с борцами, которые примут участие в 20-м турнире GFC, проводимом по правилам ММА. Спортивное мероприятие пройдет в Ташкенте. Это будет первый в истории республики официальный турнир по смешанным единоборствам.

© Instagram/Uzbekistan MMAA Отабек Умаров избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств

В своем обращении к спортсменам Отабек Умаров заявил, что будут предприняты практические шаги для улучшения ситуации, привлечения спонсоров, которым небезразлично развитие ММА в Узбекистане. Он выразил уверенность, что желающих сотрудничать станет больше.

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