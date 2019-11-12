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Плов, шурпа и две самсы: новый гимн Ассоциации поваров Узбекистана - видео

Плов, шурпа и две самсы: новый гимн Ассоциации поваров Узбекистана - видео

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Культура
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Sputnik Узбекистан

В клипе показаны разнообразные блюда узбекской кухни, которые вам предлагают отведать на узбекском, английском и русском языках.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Ассоциация поваров Узбекистана опубликовала гимн в своем Facebook.

В новом видео показаны разнообразные блюда узбекской кухни, которые вам предлагают отведать на узбекском, английском и русском языках.

Известно, что клип был представлен 30 странам мира на I Международном кулинарном чемпионате "Вкусный Узбекистан-2019", который проходил с 6 по 8 ноября.

Напомним, в сентябре повар из Узбекистана Хилола Абзалова выиграла в международном кулинарном чемпионате в Измире.

Повар из Узбекистана выиграла международный чемпионат в Турции >>

С 26 по 30 сентября в Турции проходил чемпионат по приготовлению восточных сладостей различных стран, в котором приняли участие представители 11 стран: Турции, Алжира, Азербайджана, Туниса, Египта, Узбекистана и других.

Теги:
Культура, гимн, кулинария, плов, самса, еда, шеф-повар, повара, Узбекистан, Узбекистан



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