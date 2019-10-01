Участники чемпионата испекли рекордный торт, высотой три тысячи метров во второй день конкурса в Измире.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Повар из Узбекистана Хилола Абзалова выиграла на международном кулинарном чемпионате в Измире, сообщается на официальной страничке конкурса в Facebook.

С 26 по 30 сентября в Турции проходил чемпионат по приготовлению восточных сладостей различных стран, в котором приняли участие представители 11 стран: Турция, Алжир, Азербайджан, Тунис, Египет, Узбекистана и другие.

Facebook Повар из Узбекистана выиграла международный чемпионат в Турции

От Узбекистана на чемпионат поехали представители Ассоциации поваров Узбекистана.

Facebook Повар из Узбекистана выиграла международный чемпионат в Турции

В первый день представители Турции показали свое мастерство, приготовив сладости в виде арт-композиции.

Facebook Повар из Узбекистана выиграла международный чемпионат в Турции

Второй день участники выступали индивидуально, а на третий все вместе испекли рекордный торт высотой в три тысячи метров.

По итогам Чемпионата, кубок "Гран-при" получила выпускница Международного центра узбекского кулинарного искусства при АПУ — Хилола Абзалова.

Facebook Повар из Узбекистана выиграла международный чемпионат в Турции

В рамках Чемпионата также состоялась презентация тем "Халал" и "Хилал стар". Презентацию провел Фаррух Хакимов, представитель Ассоциации поваров Узбекистана, специалист по IT технологиям.