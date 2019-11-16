Баситханову возмутил одетый в атлас клоун из клипа Лолы Юлдашевой

Глава Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова заметила, что критический взгляд на отдельные явления в шоу-бизнесе уместен, но это не означает, что можно глумиться над национальными ценностями.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Пародийный клип Лолы Юлдашевой, в котором она иронизирует над порядком выдачи "Узбекконцертом" лицензий артистам, вызвал дискуссии в социальных сетях. Свое мнение о вышедшем ролике высказала и председатель комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова.

По ее мнению, креатив исполнительницы и ее команды в отдельных эпизодах оказался неуместен и даже оскорбителен по отношению к национальным культурным ценностям.

"Может быть она (Лола Юлдашева — ред.) и правильно раскритиковала правила выдачи и изъятия лицензии “узбекконцертом”. но двадцать пятым кадром был показан костюм клоуна из национальной ткани атлас. Видимо, слово "маънавият" для нее оказалось просто игрушкой. Я могу только сожалеть о том что это еще было поддержано многими в соцсетях", — заявила Баситханова.

Она добавила, что подобные проявления излишней свободы творчества в очередной раз доказывают, что работы с подрастающим поколением, а также с женщинами по воспитанию в них чувства уважения к Родине еще очень много.

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