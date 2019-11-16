Баситханову возмутил одетый в атлас клоун из клипа Лолы Юлдашевой

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Пародийный клип Лолы Юлдашевой, в котором она иронизирует над порядком выдачи "Узбекконцертом" лицензий артистам, вызвал дискуссии в социальных сетях. Свое мнение о вышедшем ролике высказала и председатель комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова.
По ее мнению, креатив исполнительницы и ее команды в отдельных эпизодах оказался неуместен и даже оскорбителен по отношению к национальным культурным ценностям.
"Может быть она (Лола Юлдашева — ред.) и правильно раскритиковала правила выдачи и изъятия лицензии “узбекконцертом”. но двадцать пятым кадром был показан костюм клоуна из национальной ткани атлас. Видимо, слово "маънавият" для нее оказалось просто игрушкой. Я могу только сожалеть о том что это еще было поддержано многими в соцсетях", — заявила Баситханова.
Она добавила, что подобные проявления излишней свободы творчества в очередной раз доказывают, что работы с подрастающим поколением, а также с женщинами по воспитанию в них чувства уважения к Родине еще очень много.
Юлдуз Усманова об эстраде: за две песенки заслуженного дают - это что такое >>>опубликовала клип на песню "Севгингни менга айт-2", в котором иронично обыграла все перипетии узбекской эстрады. Ролик на канале певицы собрал уже без малого 200 тысяч просмотров и более 5 тысяч "лайков", а в комментариях большинство зрителей и поклонников хвалят артистку за смелость и креатив. Впрочем, некоторые задались вопросом, лишат ли после этого Юлдашеву лицензии или нет?