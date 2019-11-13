Шедевр, или Конец карьере: новый клип Лолы Юлдашевой взорвал Сеть

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева выпустила долгожданный видеоклип на песню "Севгингни менга айт-2".
В ролике высмеиваются некоторые сферы жизни в республике, поэтому уже за несколько часов это стало одной из самых обсуждаемых премьер последнего времени в узбекском шоу-бизнесе.
По сценарию артистка выходит на сцену, чтобы исполнить свою песню, сзади висит плакат с надписью "Обещаю искренне вести свою деятельность во благо народа".
Как ни странно, в зале практически нет зрителей, кроме мужчины и женщины в официальных костюмах, которые оценивают исполнение музыкантов.
Также в зале присутствует "хейтер", рекламщики и две узбекские женщины.
"Никогда не слушаю узбекские песни и тем более не смотрю клипы, но Лола - это лучшее, что могло случиться с узбекским шоу-бизнесом", - гласит один из комментариев под видео.
Многие фанаты Лолы уже задались вопросом, лишат ли ее лицензии после данного ролика.
"Вот никогда узбекские клипы не смотрела, а тут прям огонь. Лола, вы молодец!", - пишет девушка.
"Ого! Браво! Я узбекский язык не знаю, но все почему-то понял! Вы просто молодец, и команда тоже!" - пишут люди.
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Напомним, буквально пару дней назад Лола Юлдашева прервала молчание о своей личной жизни и рассказала своим подписчикам в Instagram о причинах развода с первым мужем.
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В своем комментарии артистка поделилась самыми сокровенными тайнами семейной жизни.