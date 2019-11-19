В Узбекистане обнаружили древнее кладбище Тюркского каганата

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Археологи обнаружили древнее кладбище Тюркского каганата VI—VII веков в 100 километрах к северо-востоку от Ташкента, сообщает агентство "УзА".
Сотрудникам Национального археологического центра Академии наук Узбекистана удалось найти обнаружить скелеты, кости черепа. Также им удалось обнаружить керамическую посуду и железные кинжалы.
Отмечается, что специальная исследовательская группа по кочевым культурам планирует провести обширные исследования в районе западного Тянь-Шаня, где было обнаружено древнее кладбище.
Тюркский каганат – древнее государство, основанное в 552 году в Центральной Азии племенным союзом тюрок. К 660 году правители государства объединили под своей властью большинство тюркских племенных союзов Алтая, Центральной и Средней Азии. Восточная граница государства доходила до Великой Китайской стены, а западная до Нижнего Поволжья и Крыма.
Ташкентская область в то время называлась Чач и была одним из административных центров. Древний Чач, расположенный вдоль караванных путей, связывающих Восток с Западом, привлекал многих людей своим мягким климатом, пресной водой, плодородной почвой, обширными степями, пастбищами и подземными богатствами.
В конце VII века начался быстрый распад каганата, в 745 году его остатки разгромили уйгуры и основали Уйгурский каганат.