В Узбекистане обнаружили древнее кладбище Тюркского каганата

Кладбище было обнаружено в ста километрах от Ташкента, на высоте 1000 метров над уровнем моря на западе горных хребтов Тянь-Шаня.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Археологи обнаружили древнее кладбище Тюркского каганата VI—VII веков в 100 километрах к северо-востоку от Ташкента, сообщает агентство "УзА".

Кладбище поселенцев Тюркского каганата VI-VII веков до нашей эры, обнаруженное в ста километрах от Ташкента

Сотрудникам Национального археологического центра Академии наук Узбекистана удалось найти обнаружить скелеты, кости черепа. Также им удалось обнаружить керамическую посуду и железные кинжалы.

Отмечается, что специальная исследовательская группа по кочевым культурам планирует провести обширные исследования в районе западного Тянь-Шаня, где было обнаружено древнее кладбище.

Тюркский каганат – древнее государство, основанное в 552 году в Центральной Азии племенным союзом тюрок. К 660 году правители государства объединили под своей властью большинство тюркских племенных союзов Алтая, Центральной и Средней Азии. Восточная граница государства доходила до Великой Китайской стены, а западная до Нижнего Поволжья и Крыма.

Ташкентская область в то время называлась Чач и была одним из административных центров. Древний Чач, расположенный вдоль караванных путей, связывающих Восток с Западом, привлекал многих людей своим мягким климатом, пресной водой, плодородной почвой, обширными степями, пастбищами и подземными богатствами.

В конце VII века начался быстрый распад каганата, в 745 году его остатки разгромили уйгуры и основали Уйгурский каганат.