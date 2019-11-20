Британцы сделали сюжет об узбекской национальной кухне

В качестве "императора среди еды" приводится плов, который готовят на всех праздниках и в особые дни в республике.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Автор канала BBC TRAVEL Тейлор Уэдман снял сюжет о кухне Узбекистана и главном блюде - плове.

"Если некоторые блюда богаты мясом, то другие состоят из муки, риса, овощей и специй. Из этих ингредиентов узбекские повара готовят блюда, одно удивительнее другого – от пельменей до кебаба", – говорится в сообщении.

Издание назвало самые знаменитые блюда: самса, лагман, норин, шурва, кабаб, манты, плов и патыр. В качестве "императора среди еды" приводится плов, который готовят на всех праздниках и в особые дни в республике.

"Сегодня в узбекской национальной кухне мы можем увидеть воздействие турецкой, казахской, уйгурской, монгольской и других культур", – говорят исследователи.

Напомним, узбекская кухня возникла как результат совместного существования и смешения нескольких культур, многолетнее развитие в районе ферганского, ташкентского и самаркандского оазиса — важного торгового перекрестка для всей Азии.

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Особенно здесь повлияло столь характерное для Узбекистана смешение персидской и тюркской культур, имевшее место в X-XII веках. Отсюда прослеживается характерная общность узбекской и таджикской кухни.

В то же время наблюдается серьезное отличие от кухни ближайших географических соседей - кочевых народов казахов, каракалпаков и туркменов.

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После присоединения Средней Азии к России в XIX веке во многовековой кухне узбекского народа наблюдался подъем в развитии кулинарии. Стали культивироваться такие овощи, как картофель, помидоры, капуста, редис и т. д. Это способствовало обогащению кухни новыми блюдами.