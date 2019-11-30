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Новый год в Ташкенте: что ждет гостей и жителей столицы в ближайшие дни

Новый год в Ташкенте: что ждет гостей и жителей столицы в ближайшие дни

Афиша.уз
Культура
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Cо 2 по 4 декабря в парке пройдет фестиваль художников и любительских музыкальных групп, а 8 декабря, в День конституции республики Узбекистан, гостей и жителей столицы ждет представление от военного ансамбля и оркестра МВД.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Яркая программа года пройдет в парке Tashkent Сity, где гостей будут ждать захватывающие представления иллюзионистов, фестиваль сыра и пиццы, а также выступления диджеев и юмористов города, сообщает "Афиша.уз".

"На 18 га площади парка Tashkent Сity пройдет 10 фестивалей и 30 ярких дней празднования Нового года", говорится в сообщении.

Известно, что со 2 по 4 декабря в парке пройдет фестиваль художников и любительских музыкальных групп. С 5 по 7 декабря – Pepsi Fest 2020: красочные сеты от именитых диджеев, выступление команд КВН и детских музыкальных коллективов.

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А вот 8 декабря, в День конституции республики Узбекистан, гостей и жителей столицы ждет представление от военного ансамбля и оркестра МВД.

Напомним, в Узбекистане в следующем году будут перенесены выходные дни:

– с субботы 4 января на четверг 2 января;

– с субботы 29 августа на понедельник 31 августа.

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А вот четверг 2 января 2020 года и понедельник 31 августа 2020-го станут нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.

Теги:
Tashkent City, Фестиваль, фестиваль, выходные, новогодние праздники, праздник, новый год, Новый год, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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