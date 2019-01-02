Пить и не напиваться – ценные советы в праздничные дни

Умение пить и не напиваться за праздничным столом в праздники обязательно понадобится. Что и как делать, чтобы не заснуть лицом в салате, а с утра не страдать от жесточайшего похмелья?

Человеческая натура – штука странная. Всегда хочется, "чтобы у нас все было (и побольше) и чтобы нам за это ничего не было". Выражение, актуальное всегда. Однако новогодние праздники придают высказыванию новые цветовые оттенки...

Не мешайте водку с пивом в праздники – и будет вам на утро счастье





В атмосфере праздника и теплых тостов как-то забывается, что есть завтра. И что это завтра обязательно аукнется либо болеющей печенью, либо страшной головной болью и сухостью во рту, головокружением и так далее. Похмелье – страшная штука.

Единственный правильный, рациональный совет – пить за столом как можно меньше. Избегать большого количества алкоголя и, самое главное, суметь поймать тот самый момент, ту самую грань, когда после следующей рюмки водки утреннего кошмара не избежать.

© Sputnik / Алексей Куденко "Сухой январь": ученые рассказали о последствиях месяца без алкоголя

Поверьте – поймать этот момент действительно труднее всего. Ведь вокруг праздник, радость и веселье, все поют, танцуют… И ты, вместо того, чтобы отдаться общему веселью, должен прислушиваться к своему организму?

Пытаешься понять – уже перебрал или есть еще малюсенькая доза для пары капель под очередной душещипательный тост за родителей, за будущее, за детей, за удачу и за то, чтобы "наступающий" был бы лучше "уходящего"?

Можно, конечно, посоветовать вообще обойтись за праздничным столом лишь минералкой, если бы изначально не знать, что это – из области фантастики. Ну какой же тогда праздник? Какое веселье и душещипательные разговоры и тосты без капельки спиртного?

С другой стороны, на то и есть алкоголь, чтобы люди, перетрудившиеся на рабочем месте, смогли бы отдохнуть, расслабиться. Даже те, кто в обычные дни водку с пивом не мешает, да и вообще со спиртным не дружит. Но хоть раз-то в году можно, верно?

И в этом плане жизненно необходимо соблюдать ну самые что ни на есть элементарные правила безопасности – и тогда на следующее утро праздник не закончится, а будет продолжаться.

Монтер Мечников с организмом, измученным нарзаном, — вам не указ

Ну, самое главное правило безопасности уже было названо – чем меньше пьешь, тем лучше себя чувствуешь утром. Можно и по родственникам, и по гостям. Даже за руль можно будет сесть, поскольку известно – в первый день наступившего года с транспортом в городе бывают откровенные кранты.

Утверждена допустимая концентрация алкоголя в крови у водителей >>>

Ведь водители – они тоже люди, и им тоже хочется отметить праздник в кругу семьи, родственников и знакомых. Так что прямая связь: чем меньше выпьешь за новогодним столом, тем больше шансов на следующий день сесть за руль собственного праздничного лимузина (если он есть), не мерзнуть на остановке общественного транспорта.

Sputnik / Рамиз Бахтияров В Узбекистане в Новом году изменятся цены на алкоголь

Правило номер два – умудритесь за праздничным столом съесть по возможности больше всего. Начинайте с мясных блюд (чем жирнее – тем лучше). Перемежайте эту "мясную феерию" с максимально возможным количеством овощных салатов – и будет вам счастье на следующее утро. Вернее, не будет несчастья в виде похмельного синдрома.

И еще, что касается вашего личного, персонального застольного меню. В него обязательно должны входить жидкости, вода и соки. Желательно побольше и разных. Они позволят измученному алкоголем организму бороться не только за выживание, но и за комфортное самочувствие.

Ведь не у всех, как у театрального монтера Мечникова из "Двенадцати стульев", нарзан – главный враг измученного организма. В подавляющем большинстве случаев все наоборот. И нарзан – он лечит тело, тогда как водка – душу.

В общем, за праздничным столом налегайте на клетчатку (овощи). На жирное, особенно на первом этапе, пока желудок только "разогревается" в ожидании солидной доли алкоголя. Ну и под конец (тоже немаловажно), перед тем, как уйдете спать, заставьте себя попробовать десерт – не зря же хозяйка дни напролет старалась.

Только "Движение вверх" — от слабоалкогольных к крепким напиткам

Ну а что касается того – как пить, что и сколько. Насчет количества алкоголя, которое организм способен употребить за одно застолье, ничего конкретного сказать нельзя. Показатель, как говорится, сугубо индивидуальный.

Действительно, есть люди, уходящие "влет" со второго бокала красного вина, а есть такие, для которых за весь вечер бутылка водки – словно слону дробинка. Первых, конечно, гораздо больше, но и вторые встречаются.

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN В Амстердаме открылся "похмельный" бар

Именно тех, которые умеют и знают, как надо грамотно веселиться за новогодним столом. Умеют правильно закусывать, и это дает возможность на самый крайний случай свалиться под стол или в салат только под утро.

Но к грамотному умению закусывать необходимо еще и правильное умение пить – и тогда ни под столом, ни лицом в салате не окажешься.

Так вот, самые опытные и грамотные "застольщики" утверждают, что менять алкогольные напитки, в принципе, не просто можно, но и нужно, но… Исключительно "вверх", по восходящей.

И традиционное шампанское (даже если очень любите), используйте исключительно в самом начале застолья, грозящего перерасти в пьянку. Использовать игристое в качестве "запивона" для водки или текилы – прямая дорога в утренний похмельный ад.

Если уж через пиво, шампанское и вино уже добрались до 40-градусных "удовольствий" в виде водки, коньяка или виски, то спускаться обратно, на 12-градусные изделия не стоит. "Только движение вверх" - это не только лучший фильм уходящего года. Это еще и правило, культура питья за новогодним столом.

Я бы сказал даже так: лучше от печатной водки (40 градусов) перейти к какому-нибудь домашнему "караундж" (градусов 65-70 и выше), чем вновь вернуться к бокалу пива или к фужеру с шампанским. Поверьте, будет только хуже. Намного.

Ну а на все остальное – воля Божья. И зависит все от конкретного отдельно взятого индивидуума, способностей организма желания либо всласть повеселиться, либо напиться в зюзю и проснуться лицом в "столичном".