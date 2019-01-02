Пить и не напиваться – ценные советы в праздничные дни

Человеческая натура – штука странная. Всегда хочется, "чтобы у нас все было (и побольше) и чтобы нам за это ничего не было". Выражение, актуальное всегда. Однако новогодние праздники придают высказыванию новые цветовые оттенки...
Не мешайте водку с пивом в праздники – и будет вам на утро счастье
В атмосфере праздника и теплых тостов как-то забывается, что есть завтра. И что это завтра обязательно аукнется либо болеющей печенью, либо страшной головной болью и сухостью во рту, головокружением и так далее. Похмелье – страшная штука.
Единственный правильный, рациональный совет – пить за столом как можно меньше. Избегать большого количества алкоголя и, самое главное, суметь поймать тот самый момент, ту самую грань, когда после следующей рюмки водки утреннего кошмара не избежать.
Поверьте – поймать этот момент действительно труднее всего. Ведь вокруг праздник, радость и веселье, все поют, танцуют… И ты, вместо того, чтобы отдаться общему веселью, должен прислушиваться к своему организму?
Пытаешься понять – уже перебрал или есть еще малюсенькая доза для пары капель под очередной душещипательный тост за родителей, за будущее, за детей, за удачу и за то, чтобы "наступающий" был бы лучше "уходящего"?
Можно, конечно, посоветовать вообще обойтись за праздничным столом лишь минералкой, если бы изначально не знать, что это – из области фантастики. Ну какой же тогда праздник? Какое веселье и душещипательные разговоры и тосты без капельки спиртного?
С другой стороны, на то и есть алкоголь, чтобы люди, перетрудившиеся на рабочем месте, смогли бы отдохнуть, расслабиться. Даже те, кто в обычные дни водку с пивом не мешает, да и вообще со спиртным не дружит. Но хоть раз-то в году можно, верно?
И в этом плане жизненно необходимо соблюдать ну самые что ни на есть элементарные правила безопасности – и тогда на следующее утро праздник не закончится, а будет продолжаться.
Монтер Мечников с организмом, измученным нарзаном, — вам не указ
Ну, самое главное правило безопасности уже было названо – чем меньше пьешь, тем лучше себя чувствуешь утром. Можно и по родственникам, и по гостям. Даже за руль можно будет сесть, поскольку известно – в первый день наступившего года с транспортом в городе бывают откровенные кранты.
Утверждена допустимая концентрация алкоголя в крови у водителей >>>
Ведь водители – они тоже люди, и им тоже хочется отметить праздник в кругу семьи, родственников и знакомых. Так что прямая связь: чем меньше выпьешь за новогодним столом, тем больше шансов на следующий день сесть за руль собственного праздничного лимузина (если он есть), не мерзнуть на остановке общественного транспорта.
Правило номер два – умудритесь за праздничным столом съесть по возможности больше всего. Начинайте с мясных блюд (чем жирнее – тем лучше). Перемежайте эту "мясную феерию" с максимально возможным количеством овощных салатов – и будет вам счастье на следующее утро. Вернее, не будет несчастья в виде похмельного синдрома.
И еще, что касается вашего личного, персонального застольного меню. В него обязательно должны входить жидкости, вода и соки. Желательно побольше и разных. Они позволят измученному алкоголем организму бороться не только за выживание, но и за комфортное самочувствие.
Ведь не у всех, как у театрального монтера Мечникова из "Двенадцати стульев", нарзан – главный враг измученного организма. В подавляющем большинстве случаев все наоборот. И нарзан – он лечит тело, тогда как водка – душу.
В общем, за праздничным столом налегайте на клетчатку (овощи). На жирное, особенно на первом этапе, пока желудок только "разогревается" в ожидании солидной доли алкоголя. Ну и под конец (тоже немаловажно), перед тем, как уйдете спать, заставьте себя попробовать десерт – не зря же хозяйка дни напролет старалась.
Только "Движение вверх" — от слабоалкогольных к крепким напиткам
Ну а что касается того – как пить, что и сколько. Насчет количества алкоголя, которое организм способен употребить за одно застолье, ничего конкретного сказать нельзя. Показатель, как говорится, сугубо индивидуальный.
Действительно, есть люди, уходящие "влет" со второго бокала красного вина, а есть такие, для которых за весь вечер бутылка водки – словно слону дробинка. Первых, конечно, гораздо больше, но и вторые встречаются.
Именно тех, которые умеют и знают, как надо грамотно веселиться за новогодним столом. Умеют правильно закусывать, и это дает возможность на самый крайний случай свалиться под стол или в салат только под утро.
Но к грамотному умению закусывать необходимо еще и правильное умение пить – и тогда ни под столом, ни лицом в салате не окажешься.
Так вот, самые опытные и грамотные "застольщики" утверждают, что менять алкогольные напитки, в принципе, не просто можно, но и нужно, но… Исключительно "вверх", по восходящей.
И традиционное шампанское (даже если очень любите), используйте исключительно в самом начале застолья, грозящего перерасти в пьянку. Использовать игристое в качестве "запивона" для водки или текилы – прямая дорога в утренний похмельный ад.
Если уж через пиво, шампанское и вино уже добрались до 40-градусных "удовольствий" в виде водки, коньяка или виски, то спускаться обратно, на 12-градусные изделия не стоит. "Только движение вверх" - это не только лучший фильм уходящего года. Это еще и правило, культура питья за новогодним столом.
Я бы сказал даже так: лучше от печатной водки (40 градусов) перейти к какому-нибудь домашнему "караундж" (градусов 65-70 и выше), чем вновь вернуться к бокалу пива или к фужеру с шампанским. Поверьте, будет только хуже. Намного.
Ну а на все остальное – воля Божья. И зависит все от конкретного отдельно взятого индивидуума, способностей организма желания либо всласть повеселиться, либо напиться в зюзю и проснуться лицом в "столичном".