В Ташкенте проходит международный кинофорум "Узбекистан-Россия"

В рамках мероприятия были заключены соглашения о сотрудничестве и совместном производстве кинолент между ведущими российскими и узбекскими киностудиями.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Ташкенте в среду открылся трехдневный Международный кинофорум "Узбекистан - Россия", сообщает пресс-служба "Узбеккино".

"Узбеккино" Международный кинофорум "Узбекистан-Россия"

На мероприятие прибыли замминистра культуры России Павел Степанов, ректор ВГИК Владимир Малышев, гендиректор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев и известные российские продюсеры: Сергей Сельянов (продюсер кинокомпании СТВ), Артем Михалков (продюсер кинокомпании "Кинодом"), Екатерина Михайлова (продюсер кинокомпании "Vega Film"), Иван Архипов (продюсер кинокомпании "Инферно").

Организаторами кинофорума выступили "Узбеккино", МИД Узбекистана, Министерство культуры республики при поддержке Министерства культуры России.

Цель мероприятия – укрепить сотрудничество в сфере киноиндустрии и поделиться бесценным опытом. В ходе кинофорума стороны активно обсудили совместные проекты, в том числе создание документального фильма, приуроченного к 75-летию победы во Второй мировой войне.

Подготовка кадров и громкие премьеры — Абдухакимов о проектах с РФ в кино >>

Российские кинематографисты представили свои работы: кинокартина "Маленький Мук" (продюсер Сергей Сельянов), "Мистер Нокаут" (продюсер Артем Михалков), "Подарок Феи" (продюсер Екатерина Михайлова) и "Барон 2" (сопродюсер Иван Архипов). Также стороны обсудили детали совместного производства мультипликационного сериала о Ходже Насреддине.

В ходе форума были подписаны несколько ключевых соглашений между Россией и Узбекистаном.

В частности, НА "Узбеккино" и ВГИК договорились о взаимодействии в области подготовки специалистов в сфере киноиндустрии и организации специальных курсов и стажировок для молодых кинематографистов из Узбекистана.

Также ГУП "Узбекфильм" и кинокомпании "СТВ" заключили договор о совместном производстве фильма "Маленький Мук" в Узбекистане. Кроме того, состоялось подписание соглашения между ГУП "Студия мультипликационных фильмов" и "Союзмультфильм" о совместном производстве анимационных фильмов.