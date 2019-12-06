14:10 06 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Видеооператор

В Ташкенте проходит международный кинофорум "Узбекистан-Россия"

Sputnik / Наталья Селиверстова
Культура
Получить короткую ссылку
11811
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/696/48/6964870.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191206/12954464/V-Tashkente-prokhodit-mezhdunarodnyy-kinoforum-Uzbekistan-Rossiya.html

В рамках мероприятия были заключены соглашения о сотрудничестве и совместном производстве кинолент между ведущими российскими и узбекскими киностудиями.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Ташкенте в среду открылся трехдневный Международный кинофорум "Узбекистан - Россия", сообщает пресс-служба "Узбеккино".

Международный кинофорум Узбекистан-Россия
"Узбеккино"
Международный кинофорум "Узбекистан-Россия"

На мероприятие прибыли замминистра культуры России Павел Степанов, ректор ВГИК Владимир Малышев, гендиректор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев и известные российские продюсеры: Сергей Сельянов (продюсер кинокомпании СТВ), Артем Михалков (продюсер кинокомпании "Кинодом"), Екатерина Михайлова (продюсер кинокомпании "Vega Film"), Иван Архипов (продюсер кинокомпании "Инферно").

Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов
© Sputnik / Алексей Даничев
Россия поможет Узбекистану в системе ребейтов для кино — замминистра РФ

Организаторами кинофорума выступили "Узбеккино", МИД Узбекистана, Министерство культуры республики при поддержке Министерства культуры России.

Цель мероприятия – укрепить сотрудничество в сфере киноиндустрии и поделиться бесценным опытом. В ходе кинофорума стороны активно обсудили совместные проекты, в том числе создание документального фильма, приуроченного к 75-летию победы во Второй мировой войне.

Подготовка кадров и громкие премьеры — Абдухакимов о проектах с РФ в кино >>

Российские кинематографисты представили свои работы: кинокартина "Маленький Мук" (продюсер Сергей Сельянов), "Мистер Нокаут" (продюсер Артем Михалков), "Подарок Феи" (продюсер Екатерина Михайлова) и "Барон 2" (сопродюсер Иван Архипов). Также стороны обсудили детали совместного производства мультипликационного сериала о Ходже Насреддине.

Азиз Абдухакимов
Sputnik / Дильшода Рахматова
Подготовка кадров и громкие премьеры — Абдухакимов о проектах с РФ в кино

В ходе форума были подписаны несколько ключевых соглашений между Россией и Узбекистаном.

В частности, НА "Узбеккино" и ВГИК договорились о взаимодействии в области подготовки специалистов в сфере киноиндустрии и организации специальных курсов и стажировок для молодых кинематографистов из Узбекистана.

Также ГУП "Узбекфильм" и кинокомпании "СТВ" заключили договор о совместном производстве фильма "Маленький Мук" в Узбекистане. Кроме того, состоялось подписание соглашения между ГУП "Студия мультипликационных фильмов" и "Союзмультфильм" о совместном производстве анимационных фильмов.

  • Подписание соглашений в рамках международного кинофорума Узбекистан-Россия
    Подписание соглашений в рамках международного кинофорума "Узбекистан-Россия"
    "Узбеккино"
  • Подписание соглашений в рамках международного кинофорума Узбекистан-Россия
    Подписание соглашений в рамках международного кинофорума "Узбекистан-Россия"
    "Узбеккино"
  • Подписание соглашений в рамках международного кинофорума Узбекистан-Россия
    Подписание соглашений в рамках международного кинофорума "Узбекистан-Россия"
    "Узбеккино"
1 / 3
"Узбеккино"
Подписание соглашений в рамках международного кинофорума "Узбекистан-Россия"
Теги:
форум, Кино, Культура, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
Гибкость, страсть и грациозность: ансамбль "Лезгинка" в Ташкенте – фото
Дело Скрипалей 2.0: к чему приведет дипломатический скандал между Россией и Германией
Игра на обострение: кому выгоден дипломатический скандал между РФ и ФРГ
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться