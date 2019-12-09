Новые знакомства: Нигина Фахриддинова готовится к Miss Intercontinental

В своем Instagram модель вовсю делится с подписчиками тем, как проходит ее подготовку к такому важному событию - смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Модель из Узбекистана Нигина Фахриддинова уже несколько дней находится в Египте, где 20 декабря примет участие в конкурсе Miss Intercontinental.

В своем Instagram модель вовсю делится с подписчиками тем, как проходит ее подготовку к такому важному событию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 5 Дек 2019 в 6:41 PST

Примечательно, что Нигина проводит много времени с участницей от Таджикистана Софиной Гаибовой, с которой они вместе делают маски, ходят на вечеринки, завтракают и готовятся к конкурсу. Также их поселили в одном номере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 7 Дек 2019 в 4:36 PST

Девушки уже получили свои ленточки со странами и побывали на welcome-party, где познакомились с остальными конкурсантками.

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"Больше таких дней, где мы бездельничаем не будет. Начинаем работать", - говорит Нигина в своих Stories.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 7 Дек 2019 в 7:15 PST

Также известно, что те, кто хочет поддержать Нигину на конкурсе, должны подписаться на страничку MissIntercontanental в Instagram и ждать голосования. Совсем скоро это сможет сделать каждый, кто болеет за узбекистанку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 6 Дек 2019 в 8:07 PST

Напомним, модель Нигина Фахриддинова стала первой узбекистанкой, представляющей родную страну на конкурсе Miss Intercontinental.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 8 Дек 2019 в 2:01 PST

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