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Вечеринки и новые знакомства: Нигина Фахриддинова готовится к Miss Intercontinental

Новые знакомства: Нигина Фахриддинова готовится к Miss Intercontinental

Instagram
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191209/12970880/Vecherinki-i-novye-znakomstva-Nigina-Fakhriddinova-gotovitsya-k-Miss-Intercontinental.html

В своем Instagram модель вовсю делится с подписчиками тем, как проходит ее подготовку к такому важному событию - смотрите фото!

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Модель из Узбекистана Нигина Фахриддинова уже несколько дней находится в Египте, где 20 декабря примет участие в конкурсе Miss Intercontinental.

В своем Instagram модель вовсю делится с подписчиками тем, как проходит ее подготовку к такому важному событию.

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Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova)

Примечательно, что Нигина проводит много времени с участницей от Таджикистана Софиной Гаибовой, с которой они вместе делают маски, ходят на вечеринки, завтракают и готовятся к конкурсу. Также их поселили в одном номере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova)

Девушки уже получили свои ленточки со странами и побывали на welcome-party, где познакомились с остальными конкурсантками.

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"Больше таких дней, где мы бездельничаем не будет. Начинаем работать", - говорит Нигина в своих Stories.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova)

Также известно, что те, кто хочет поддержать Нигину на конкурсе, должны подписаться на страничку MissIntercontanental в Instagram и ждать голосования. Совсем скоро это сможет сделать каждый, кто болеет за узбекистанку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova)

Напомним, модель Нигина Фахриддинова стала первой узбекистанкой, представляющей родную страну на конкурсе Miss Intercontinental.

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Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova)

Кстати, летом она рассказала Sputnik Узбекистан о своих планах на будущее, комплексах и сложном прошлом - читайте в нашем материале >>

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