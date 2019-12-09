Новые знакомства: Нигина Фахриддинова готовится к Miss Intercontinental

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Модель из Узбекистана Нигина Фахриддинова уже несколько дней находится в Египте, где 20 декабря примет участие в конкурсе Miss Intercontinental.
В своем Instagram модель вовсю делится с подписчиками тем, как проходит ее подготовку к такому важному событию.
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Примечательно, что Нигина проводит много времени с участницей от Таджикистана Софиной Гаибовой, с которой они вместе делают маски, ходят на вечеринки, завтракают и готовятся к конкурсу. Также их поселили в одном номере.
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Девушки уже получили свои ленточки со странами и побывали на welcome-party, где познакомились с остальными конкурсантками.
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"Больше таких дней, где мы бездельничаем не будет. Начинаем работать", - говорит Нигина в своих Stories.
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Также известно, что те, кто хочет поддержать Нигину на конкурсе, должны подписаться на страничку MissIntercontanental в Instagram и ждать голосования. Совсем скоро это сможет сделать каждый, кто болеет за узбекистанку.
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Напомним, модель Нигина Фахриддинова стала первой узбекистанкой, представляющей родную страну на конкурсе Miss Intercontinental.
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