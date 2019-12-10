Узбекские сладкоежки: в Ташкенте проходит фестиваль шоколада

Также в эти дни проходит музыкальная шоу-программа и три дня бесценного счастья любителей сладкого.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Ташкенте с 9 по 11 декабря в Tashkent City Park проходит фестиваль шоколада, сообщает "Афиша.уз".

Посетителей уже ждут сотни видов сладостей от представителей торговых марок N’medov и Crafers, дегустация новинок кондитерского рынка, многочисленные призы и подарки, а также сладкие и яркие декорации города.

Также в эти дни проходит музыкальная шоу-программа и три дня бесценного счастья любителей сладкого.

Напомним, 27 декабря в теннисном клубе "Узбекистан" пройдет Dance Music Fest 2019 Winter.

Жаркая зима: в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль >>

Это грандиозное по своему масштабу мероприятие соберет семь талантливейших диджеев из Узбекистана, Казахстана, Турции и Бельгии.

Среди узбекских участников: Trace (Ойбек Джаббаров), Cayote (Артем Ярыч), Taker (Тимур Тазетдинов), KMRN (Кямран Туйчиев).