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Шоколад

Узбекские сладкоежки: в Ташкенте проходит фестиваль шоколада

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191210/12979218/Uzbekskie-sladkoezhki-v-Tashkente-prokhodit-festival-shokolada.html

Также в эти дни проходит музыкальная шоу-программа и три дня бесценного счастья любителей сладкого.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Ташкенте с 9 по 11 декабря в Tashkent City Park проходит фестиваль шоколада, сообщает "Афиша.уз".

Посетителей уже ждут сотни видов сладостей от представителей торговых марок N’medov и Crafers, дегустация новинок кондитерского рынка, многочисленные призы и подарки, а также сладкие и яркие декорации города.

Также в эти дни проходит музыкальная шоу-программа и три дня бесценного счастья любителей сладкого.

Напомним, 27 декабря в теннисном клубе "Узбекистан" пройдет Dance Music Fest 2019 Winter.

Жаркая зима: в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль >>

Это грандиозное по своему масштабу мероприятие соберет семь талантливейших диджеев из Узбекистана, Казахстана, Турции и Бельгии.

Среди узбекских участников: Trace (Ойбек Джаббаров), Cayote (Артем Ярыч), Taker (Тимур Тазетдинов), KMRN (Кямран Туйчиев).

Теги:
Фестиваль, фестиваль, шоколад, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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