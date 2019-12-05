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Жаркая зима: в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль

© AP Photo / Invision/Amy Harris
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191205/12946095/Zharkaya-zima-v-Tashkente-proydet-muzykalnyy-festival.html

Это грандиозное по своему масштабу мероприятие соберет семь талантливейших диджеев из Узбекистана, Казахстана, Турции и Бельгии.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. 27 декабря в теннисном клубе "Узбекистан" пройдет Dance Music Fest 2019 Winter, сообщается в пресс-релизе.

Мероприятие проходит при поддержке Государственного комитета республики Узбекистан по развитию туризма.

"По многочисленным просьбам поклонников Dance Music Fest решено провести второй в этом году – зимний - танцевально–музыкальный фестиваль", - говорится в сообщении.

Это грандиозное по своему масштабу мероприятие соберет семь талантливейших диджеев из Узбекистана, Казахстана, Турции и Бельгии.

Жаркая зима: в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль
Пресс-служба
Жаркая зима: в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль

Среди узбекских участников: Trace (Ойбек Джаббаров), Cayote (Артем Ярыч), Taker (Тимур Тазетдинов), KMRN (Кямран Туйчиев).

Познакомится ташкентская аудитория и с Cybermode (Муса Алиев) – диджеем их Казахстана.

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Специальными гостями фестиваля станут турецкий диск-жокей и продюсер Mahmut Orhan и бельгийский диджей Romeo Blanco.

Знаменитые музыканты постоянные участники ведущих мировых фестивалей электронной музыки.

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По уже сложившейся традиции Dance Music Fest знакомит нас не только с лучшими диджеями ближнего и дальнего зарубежья, но и с яркими треками музыкантов, которые уже оценили во всем мире. 

Теги:
Фестиваль, фестиваль, музыканты, музыкант, музыка, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Культура



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