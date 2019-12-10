Грандиозный концерт: в Ташкенте впервые выступил пианист Денис Мацуев

Музыкант порадовать слушателей своей новой классической программой, а после концерта встретился с учащимися музыкальных заведений Ташкента.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Во Дворце международных форумов прошел концерт известного пианиста Дениса Мацуева.

Виртуозный музыкант, совмещающий в своем творчестве новаторство и традиции русской фортепианной школы, представил публике новую программу из своих любимых произведений классических композиторов России и Европы: Игоря Стравинского, Петра Чайковского и Ференца Листа.

Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан

Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан

Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан

Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан 1 / 4 Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева

Организатором концерта выступил Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана. Часть билетов бесплатно получили работники культурных учреждений Ташкента и студенты музыкальных учебных заведений.

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После концерта Мацуев встретился с учащимися Государственной консерватории Узбекистана, Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Глиэра и Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Успенского.

Во время встречи российский пианист выступил с напутственным словом перед молодыми музыкантами и в качестве мастер-класса показал несколько исполнительских приемов, которые будут полезны студентам. Учащиеся также смогли задать кумиру все интересующие их вопросы.

ART AND CULTURE DEVELOPMENT FOUNDATION UNDER THE MINISTRY OF CULTURE JOF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN Встреча известного пианиста Дениса Мацуева с учащимися музыкальных заведений Ташкента

Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан Встреча известного пианиста Дениса Мацуева с учащимися музыкальных заведений Ташкента

Денис Мацуев – народный артист России, почетный профессор МГУ, председатель совета по культуре при Министерстве культуры РФ и член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.

Музыкант стал лауреатом множества международных премий, в том числе престижной премии имени Дмитрия Шостаковича.

Кроме того он является воспитанником и в настоящее время президентом Межрегионального благотворительного фонда "Новые имена" имени Вороновой.

Фонд за свою более чем двадцатилетнюю историю воспитал несколько поколений артистов и сейчас продолжает поддерживать юные таланты.