Грандиозный концерт: в Ташкенте впервые выступил пианист Денис Мацуев

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Во Дворце международных форумов прошел концерт известного пианиста Дениса Мацуева.
Виртуозный музыкант, совмещающий в своем творчестве новаторство и традиции русской фортепианной школы, представил публике новую программу из своих любимых произведений классических композиторов России и Европы: Игоря Стравинского, Петра Чайковского и Ференца Листа.
- Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса МацуеваФонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
- Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса МацуеваФонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
- Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса МацуеваФонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
- Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса МацуеваФонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
Организатором концерта выступил Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана. Часть билетов бесплатно получили работники культурных учреждений Ташкента и студенты музыкальных учебных заведений.
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После концерта Мацуев встретился с учащимися Государственной консерватории Узбекистана, Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Глиэра и Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Успенского.
Во время встречи российский пианист выступил с напутственным словом перед молодыми музыкантами и в качестве мастер-класса показал несколько исполнительских приемов, которые будут полезны студентам. Учащиеся также смогли задать кумиру все интересующие их вопросы.
Денис Мацуев – народный артист России, почетный профессор МГУ, председатель совета по культуре при Министерстве культуры РФ и член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.
Музыкант стал лауреатом множества международных премий, в том числе престижной премии имени Дмитрия Шостаковича.
Кроме того он является воспитанником и в настоящее время президентом Межрегионального благотворительного фонда "Новые имена" имени Вороновой.
Фонд за свою более чем двадцатилетнюю историю воспитал несколько поколений артистов и сейчас продолжает поддерживать юные таланты.