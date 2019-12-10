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Во Дворце международных форумов Узбекистан состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева

Грандиозный концерт: в Ташкенте впервые выступил пианист Денис Мацуев

Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
Культура
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Музыкант порадовать слушателей своей новой классической программой, а после концерта встретился с учащимися музыкальных заведений Ташкента.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Во Дворце международных форумов прошел концерт известного пианиста Дениса Мацуева.

Виртуозный музыкант, совмещающий в своем творчестве новаторство и традиции русской фортепианной школы, представил публике новую программу из своих любимых произведений классических композиторов России и Европы: Игоря Стравинского, Петра Чайковского и Ференца Листа.

  • Во Дворце международных форумов Узбекистан состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева
    Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева
    Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
  • Во Дворце международных форумов Узбекистан состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева
    Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева
    Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
  • Во Дворце международных форумов Узбекистан состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева
    Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева
    Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
  • Во Дворце международных форумов Узбекистан состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева
    Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева
    Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
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Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялся концерт всемирно известного музыканта Дениса Мацуева

Организатором концерта выступил Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана. Часть билетов бесплатно получили работники культурных учреждений Ташкента и студенты музыкальных учебных заведений.

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После концерта Мацуев встретился с учащимися Государственной консерватории Узбекистана, Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Глиэра  и Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Успенского.

Во время встречи российский пианист выступил с напутственным словом перед молодыми музыкантами и в качестве мастер-класса показал несколько исполнительских приемов, которые будут полезны студентам. Учащиеся также смогли задать кумиру все интересующие их вопросы.

Встреча известного пианиста Дениса Мацуева с учащимися с учащимися музыкальных заведений Ташкента
ART AND CULTURE DEVELOPMENT FOUNDATION UNDER THE MINISTRY OF CULTURE JOF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Встреча известного пианиста Дениса Мацуева с учащимися музыкальных заведений Ташкента
Встреча известного пианиста Дениса Мацуева с учащимися музыкальных заведений Ташкента
Фонд развития искусстав и культуры при министерстве культуры Республики Узбекистан
Встреча известного пианиста Дениса Мацуева с учащимися музыкальных заведений Ташкента

Денис Мацуев – народный артист России, почетный профессор МГУ, председатель совета по культуре при Министерстве культуры РФ и член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.

© Sputnik .
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Музыкант стал лауреатом множества международных премий, в том числе престижной премии имени Дмитрия Шостаковича.

Кроме того он является воспитанником и в настоящее время президентом Межрегионального благотворительного фонда "Новые имена" имени Вороновой. 

Фонд за свою более чем двадцатилетнюю историю воспитал несколько поколений артистов и сейчас продолжает поддерживать юные таланты.

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Теги:
фортепиано, Концерт, Ташкент, Узбекистан



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