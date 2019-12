Грандиозный концерт: в Ташкенте впервые выступил пианист Денис Мацуев

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Во Дворце международных форумов прошел концерт известного пианиста Дениса Мацуева.

Виртуозный музыкант, совмещающий в своем творчестве новаторство и традиции русской фортепианной школы, представил публике новую программу из своих любимых произведений классических композиторов России и Европы: Игоря Стравинского, Петра Чайковского и Ференца Листа.

Организатором концерта выступил Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана. Часть билетов бесплатно получили работники культурных учреждений Ташкента и студенты музыкальных учебных заведений.

Пианист демонической силы: как Бехзод Абдураимов открывает Узбекистан миру >>

После концерта Мацуев встретился с учащимися Государственной консерватории Узбекистана, Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Глиэра и Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Успенского.

Во время встречи российский пианист выступил с напутственным словом перед молодыми музыкантами и в качестве мастер-класса показал несколько исполнительских приемов, которые будут полезны студентам. Учащиеся также смогли задать кумиру все интересующие их вопросы.

ART AND CULTURE DEVELOPMENT FOUNDATION UNDER THE MINISTRY OF CULTURE JOF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Встреча известного пианиста Дениса Мацуева с учащимися музыкальных заведений Ташкента