В Ташкенте открывается Французский культурный центр

Французский культурный центр при Министерстве культуры создан в форме государственного учреждения, ему безвозмездно передан имущественный комплекс с прилегающей территорией в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Кабмин Узбекистана принял постановление "Об организации деятельности Французского культурного центра при Министерстве культуры Республики Узбекистан", сообщается на портале Norma.uz.

В перечне задач госучреждения — содействие укреплению культурно-гуманитарных связей между двумя странами, изучению французского языка, культуры и истории европейского государства, участие в изучении во Франции узбекского языка, культуры и истории Узбекистана, в том числе новейшей истории, организация мероприятий, направленных на ознакомление с творчеством национальных и французских деятелей культуры и искусства.

Директор Французского культурного центра назначается и освобождается от должности министром культуры. В его обязанности входит, в частности, организация деятельности учреждения, формирование штатного расписания, заключение от имени Центра хозяйственных и трудовых договоров.

Центр находится в Ташкенте по адресу: Мирзо-Улугбекский район, улица Истиклол, дом 47.

Напомним, в этом году 25-летний юбилей отметил Русский культурный центр Узбекистана. На сегодняшний день по всей стране действуют 23 его подразделения. Они объединяют не только русских, но и представителей многих других национальностей. Все желающие могут изучать русскую историю, язык, литературу, искусство, русские традиции и обычаи.