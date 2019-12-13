Танец лазги имеет богатую историю и широко известен и популярен благодаря своей огненной и весьма энергичной природе.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Хорезмский танец лазги включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как элемент культурного наследия Узбекистана, сообщает премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов в своем Facebook.

"Решение было принято 12 декабря в Боготе (Колумбия) в ходе 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Facebook Танец лазги вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО

Делегация Узбекистана во главе с послом страны в ЮНЕСКО Умидом Шадиевым провела презентацию номинации "Лазги".

"Было подчеркнуто, что Узбекистан как страна с богатой историей и бесценным культурным наследием может предложить еще многие уникальные элементы нематериального культурного наследия узбекского народа для Репрезентативного списка ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО одобрил включение лазги в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества на основе широкого консенсуса без проведения голосования.

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Таким образом, ЮНЕСКО обязуется принять необходимые меры по сохранению, приумножению и популяризации хорезмского танца наряду с другими элементами узбекской нематериальной культуры, которые ранее были включены в Репрезентативный список, — "Шашмаком" и "Культурное пространство Байсунского района" (2008), "Катта ашула" (2009), "Аския" (2014), "Культуры и традиции плова" и "Навруз" (2016).

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Напомним, танец лазги имеет богатую историю (его первоначальные элементы появились, когда человек изобрел огонь). Кроме того, он широко известен и популярен благодаря своей огненной и весьма энергичной природе.