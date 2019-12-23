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Министр культуры и спорта Республики Казахстан Акти Раимкулова и Генеральный директор Национального агентства Узбеккино Фирдавс Абдухаликов

Узбекистан и Казахстан снимут совместный фильм о выдающемся ученом Средневековья

Культурное Наследие Узбекистана
Культура
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Картина призвана укрепить историко-культурные связи узбекского и казахского народов. Работа станет важным шагом в развитии сотрудничества двух стран в сфере кинематографии.

ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Узбекско-казахский фильм, посвященный основателю учения яссавия в Средней Азии XII века, поэту-суфий средневековья -Ходжа Ахмад Яссави выйдет на экраны обеих стран уже в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба фонда Культурное наследие Узбекистана.

О создании совместного фильма на встрече в Ташкенте договорились министр культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкулова и гендиректор национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.  

На улицах Бухары
© sputnik /Антон Курилкин
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"Примечательно, что в Казахстане находится мавзолей Ахмада Яссави, который построил Амир Темур.  Это является ярким свидетельством наших общих корней. Увековечивание таких исторических деятелей  в кинематографе важно не только для развития дружеских отношений между нашими странами. Это необходимо и для молодежи Узбекистана и Казахстана, поскольку это повышает их исторические знания", - сказал глава "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

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Кинолента, таким образом, призвана укрепить исторические и культурные связи узбекского и казахского народов. По признанию сторон, совместная работа над картиной станет важным шагом в развитии сотрудничества двух стран в сфере кинематографии.

В ходе встречи, стороны также договорились о проведении Дней узбекского кино в Казахстане в начале 2020 года.

Теги:
суфий, история, документальный фильм, Культура, Казахстан, Национальное агентство "Узбеккино"



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