Узбекистан и Казахстан снимут совместный фильм о выдающемся ученом Средневековья

Картина призвана укрепить историко-культурные связи узбекского и казахского народов. Работа станет важным шагом в развитии сотрудничества двух стран в сфере кинематографии.

ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Узбекско-казахский фильм, посвященный основателю учения яссавия в Средней Азии XII века, поэту-суфий средневековья -Ходжа Ахмад Яссави выйдет на экраны обеих стран уже в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба фонда Культурное наследие Узбекистана.

О создании совместного фильма на встрече в Ташкенте договорились министр культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкулова и гендиректор национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

"Примечательно, что в Казахстане находится мавзолей Ахмада Яссави, который построил Амир Темур. Это является ярким свидетельством наших общих корней. Увековечивание таких исторических деятелей в кинематографе важно не только для развития дружеских отношений между нашими странами. Это необходимо и для молодежи Узбекистана и Казахстана, поскольку это повышает их исторические знания", - сказал глава "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

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Кинолента, таким образом, призвана укрепить исторические и культурные связи узбекского и казахского народов. По признанию сторон, совместная работа над картиной станет важным шагом в развитии сотрудничества двух стран в сфере кинематографии.

В ходе встречи, стороны также договорились о проведении Дней узбекского кино в Казахстане в начале 2020 года.