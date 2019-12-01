Узбекские фильмы получили награды международного кинофестиваля

В этом году мероприятие объединило молодых талантливых кинематографистов из Японии, Китая, Индии, Индонезии, Кореи, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Таиланда и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Фильмы молодых кинематографистов из Узбекистана завоевали награды прошедшего в Гонконге фестиваля DigiCon6 Asia Awards 2019, сообщили в пресс-службе "Узбеккино".

Лента Махлиё Аскаралиевой "Подарок" получила приз Next Generation и денежную премию престижного международного кинофестиваля короткометражных фильмов DigiCon6 Asia Awards 2019. Кинокартина заняла первое место среди работ, созданных азиатскими режиссерами Азии в возрасте до 25 лет.

Facebook / "Узбеккино" Режиссер киноленты "Подарок" Махлиё Аскаралиева, обладатель Гран-при на Международном кинофестивале в Каннах за фильм "Чай" Шакир Халиков и основатель и директор киношколы "Фокус" Мария Мусакова.

"Чай" Шакира Халикова получил сразу две награды. Фильм был удостоен премии "Региональный золотой победитель" и второй по значимости премии после Гран-при.

пресс-служба "Узбеккино" Шокир Холиков, режиссер фильма "Чай"

"Символично, что победу наши молодые кинематографисты одержали именно в преддверии государственного визита президента нашей страны в Японию, — отметил гендиректор "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов. — Фильм "Чай" Шакира Халикова ранее стал обладателем наград Каннского кинофестиваля, сейчас завоевал высокие награды в Гонконге. Отрадно сообщить, что кинолента будет показана на центральном японском телеканале, и это особенно важно для развития знаний японцев об Узбекистане".

Организатором кинофестиваля DigiCon6 Asia Awards является японский медиагигант TBS.

В этом году мероприятие объединило молодых талантливых кинематографистов из Японии, Китая, Индии, Индонезии, Кореи, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Таиланда и Узбекистана.