Борьба против невежества: Международная практическая конференция в Кашкадарье

Для участия в мероприятии в Карши приехали именитые исламоведы и представители СМИ из Турции, Египта, России, Бангладеш, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. 25-26 декабря в городе Карши Кашкадарьинской области проходит Международная научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству великого мыслителя Абу-л-Муина Насафи, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. В городе Карши проходит Международная научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству великого мыслителя Абу-л-Муина Насафи

Для участия в мероприятии в Карши приехали именитые исламоведы и представители СМИ из Турции, Египта, России, Бангладеш, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана.

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В своем выступлении глава республиканского центра "Маънавият и маърифат" Минхожиддин Хаджиматов подчеркнул, что активизация деятельности различных деструктивных сект в разных странах требует широкого распространения здравомыслия в вере.

"Научное наследие наших предков играет неоценимую роль. В свое время Абу-л-Муин Насафи в нашей стране боролся с чуждыми идеями, развивая идеи наставников, и подготовил учеников, верных делу защиты истинных знаний. За свою жизнь ученый написал более десятка работ, каждая из которых до сих пор сичитается важным источником богословия. Целесообразно использовать это наследие, чтобы способствовать миру, бороться с любым злом, улучшать и нормализовать социальную, духовную атмосферу общества", - отметил Хаджиматов.

По его словам, идеологические противоречия в мире становятся все сложнее и их опасность возрастает. Особенно это проявляется в религиозной сфере. И в связи с этим, научное наследие великого предка Абу-л-Муина Насафи должно широко использоваться в качестве мощного научно обоснованного доказательства ложности религиозных утверждений и доктрин, выдвигаемых различными, экстремистски настроенными религиозными движениями, выходящими в настоящее время на мировую политическую арену.

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Напомним, в декабре 2018 года на пленарном заседании Генассамблеи ООН принята специальная резолюция под названием "Просвещение и религиозная толерантность", инициированная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Данная резолюция была единодушна поддержана не только всеми государствами-членами ООН, но и более чем 50 странами Северной и Латинской Америки, Азии, Африки и других континентов.