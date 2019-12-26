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Ломают Дом Кино

"Узбеккино" раскрыло подробности строительства нового Дома кино

Troll.uz
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191226/13113127/Uzbekkino-raskrylo-podrobnosti-stroitelstva-novogo-Doma-kino.html

Напомним, одно из самых интересных зданий советского периода – здание старого Дома кино, располагавшегося вдоль улицы Ислама Каримова – снесли из-за строительства современного делового центра Tashkent City.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. В Национальном агентстве "Узбеккино" прокомментировали строительство нового Дома кино.

Стало известно, что здание будет располагаться на месте ресторана "Замин". Место выбрано не случайно: рядом с рестораном находятся административное здание "Узбеккино" и производственные площади "Узбекфильма".

Ресторан Замин, на месте которого будет располагаться новый Дом кино
"Узбеккино"
Ресторан "Замин", на месте которого будет располагаться новый Дом кино

В ходе реконструкции Дом кино обзаведется своим кинотеатром, торжественными залами и помещениями для проведения семинаров и тренингов.

Новый объект будет включен в единый кино-туристический комплекс-киногород.

Проект киногорода, на строительство которого было выделено 40 миллиардов сумов
"Узбеккино"
Проект киногорода, на строительство которого было выделено 40 миллиардов сумов

На его территории построят Институт кинематографии, масштабные кинодекорации "Исторический Узбекистан" с павильонами древних городов Хивы, Самарканда, Бухары, производственные студии "Узбекфильм". На реализацию этого масштабного проекта правительство выделило 40 миллиардов сумов.

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На четырех гектарах будут созданы сказочные декорации для приключенческого фильма"Маленький мук", который будет снят совместно с известным российским кинопродюсером Сергеем Сельяновым.

Кроме того, на территории киногорода планируется построить жилой дом для кинематографистов.

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Теги:
Строительство, Национальное агентство "Узбеккино", Дом кино



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