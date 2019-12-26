"Узбеккино" раскрыло подробности строительства нового Дома кино

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. В Национальном агентстве "Узбеккино" прокомментировали строительство нового Дома кино.

Стало известно, что здание будет располагаться на месте ресторана "Замин". Место выбрано не случайно: рядом с рестораном находятся административное здание "Узбеккино" и производственные площади "Узбекфильма".

"Узбеккино" Ресторан "Замин", на месте которого будет располагаться новый Дом кино

В ходе реконструкции Дом кино обзаведется своим кинотеатром, торжественными залами и помещениями для проведения семинаров и тренингов.

Новый объект будет включен в единый кино-туристический комплекс-киногород.

"Узбеккино" Проект киногорода, на строительство которого было выделено 40 миллиардов сумов

На его территории построят Институт кинематографии, масштабные кинодекорации "Исторический Узбекистан" с павильонами древних городов Хивы, Самарканда, Бухары, производственные студии "Узбекфильм". На реализацию этого масштабного проекта правительство выделило 40 миллиардов сумов.

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На четырех гектарах будут созданы сказочные декорации для приключенческого фильма"Маленький мук", который будет снят совместно с известным российским кинопродюсером Сергеем Сельяновым.

Кроме того, на территории киногорода планируется построить жилой дом для кинематографистов.