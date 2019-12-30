В Ташкенте отметили 80-летие первой узбекской оперы

Создание столь важного произведения доверили молодому узбекскому композитору, заслуженному артисту Узбекской ССР Мухтару Ашрафи и его наставнику по Московской государственной консерватории заслуженному деятелю искусств РСФСР Сергею Василенко.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялся музыкальный вечер в честь премьеры первой узбекской оперы "Буран", созданной узбекскими композиторами Мухтаром Ашрафи и Сергеем Василенко, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятие прошло в доме-музее Мухтара Ашрафи в Ташкенте – одном из старейших музыкальных музеев Центральной Азии. Здесь собрались деятели культуры и продолжатели музыкальных традиций своих именитых предшественников - ученики школы музыки и искусств №14 Чиназского района Ташкентской области.

Среди них победители и призеры IX Международного проекта "Салют талантов", который прошел в октябре в Санкт-Петербурге.

© Sputnik / Рассказали на встрече о том, что постановка первой узбекской оперы состоялась в 1939 году на сцене прежнего Узмуздрамтеатра в Ташкенте, что дало старт развитию национального оперного искусства.

Подготовка этого масштабного события проходила под контролем правительства Узбекской ССР, поставившего цель представить миру – мусульманскому, в частности, – всю мощь многонациональной советской культуры, ее позитивное влияние на азиатские республики.

Создание столь важного произведения доверили молодому узбекскому композитору, заслуженному артисту Узбекской ССР Мухтару Ашрафи и его наставнику по Московской государственной консерватории заслуженному деятелю искусств РСФСР Сергею Василенко.

Новаторский сюжет и звездный состав

Сюжет первой узбекской оперы был новым и разнообразным.

Разорившийся дехканин Буран женит своего сына Джуру на красавице Норгуль. Джура должен идти на начавшуюся мировую войну, но Норгуль смогла освободить его от призыва, продав свое ожерелье.

Все это, однако, не спасает ее возлюбленного и его друзей от последовавшего восстания, и они вынуждены бежать в горы. Однако в финале Джуре удается создать свой народный отряд, который спасает всех от гибели...

Заслуженный деятель искусств Узбекистана, режиссер-постановщик и сценограф ГАБТ имени А. Навои Андрей Слоним обращает внимание на звездный актерский состав, задействованный в той постановке. Это будущие признанные корифеи узбекской советской сцены.

"Это был поразительный состав: Карим Закиров, Халима Насырова, Назира Ахмедова, Мухиддин Кари-Якубов, Мукаррама Тургунбаева... Роскошными были их костюмы и декорации," - рассказал Слоним.

К описанию события были привлечены лучшие московские, ленинградские и ташкентские критики, которые дали самые позитивные отклики о работе композиторского дуэта.

40 аншлагов

Как отмечают искусствоведы, советская культура на тот момент уже имела небольшой опыт в создании собственных опер в южных республиках: в 1934 году на основе народной поэмы была создана первая казахская опера "Кыз-Жибек". Дореволюционный опыт создания национальных оперных работ в рамках Российской империи имели азербайджанцы.

Таким образом, как считает директор детской музыкальной школы №14 Чиназского района Тураходжа Азизхужаев, в более густонаселенном Узбекистане тех лет решалась, без преувеличения, стратегическая задача.

"Нужно было, как писала музыкальная критика тех лет, сделать так, чтобы местные слушатели, привыкшие к одноголосному исполнению, улавливали знакомые народные мелодии в разнообразии красок незнакомой им полифонической палитры в звучаниях европейского оркестра", - говорит Азизхужаев.

Премьера имела оглушительный успех - 40 аншлагов. Именно этой постановке Узмуздрамтеатр обязан своему преобразованию в полноформатный национальный театр оперы и балета. Вскоре опера была поставлена и на сцене Русского оперного театра в Ташкенте.

Первую узбекскую оперу восторженно приняла и советская пресса. Ей посвящались отдельные полосы газет.

Директор Дома-музея М. Ашрафи Наталья Гунова показывает странички пожелтевших изданий тех лет. В одной из них автор отмечает удачный композиторский дуэт, благодаря которому привычные национальные ритмы зазвучали по-новому.

"Первоклассная композиторская техника Сергея Василенко, его чувство формы, красочность оркестровки обогатились мелодическим талантом Мухтара Ашрафи, его великолепным знанием фольклора, богатейших национальных ритмов, инстинктивным пониманием особенностей народной гармонии и полифонии. В результате создана прекрасная опера," - отмечает журнал "Советская музыка".