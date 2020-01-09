"Хвастун": узбекистанцы раскритиковали артиста за дорогие подарки семье

На кадрах можно заметить, что артист дарит своей невестке Малибу-2, а жене - BMW X7. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Узбекского певца Рашида Холикова жестко раскритиковали за то, что он подарил членам своей семьи по дорогому автомобилю. Видео быстро распространилось по Сети.

На кадрах можно заметить, что артист дарит своей невестке Малибу-2, а жене - BMW X7.

По словам СМИ, Холиков был очень рад, что стал дедушкой, поэтому и решил отблагодарить свою семью.

Однако певец быстро был раскритикован пользователями Сети за то, что похвастался такими дорогими презентами.

Узбекистанцы уже назвали его "хвастуном", а некоторые и вовсе предложили налоговой серьезно взяться за проверку доходов артистов.

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Напомним, узбекские селебрити живут довольно скрытно: об их личной жизни обычным людям почти ничего не известно. Однако иногда всплывают подробности их роскошной жизни.