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Игрок кыргызстанской команды КВН Азия MIX Ситора Фармонова

За сколько Ситоре Фармоновой предлагали сняться в пошлом сериале

Миртохир Гулямов
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200109/13178649/Za-skolko-Sitore-Farmonovoy-predlagali-snyatsya-v-poshlom-seriale.html

Известная актриса отметила, что не будет сниматься в пошлых фильмах ни за какие деньги, даже с дублершей.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Узбекская актриса Ситора Фармонова рассказала в интервью о том, за какую сумму ей предлагала сняться в пошлом сериале, пишет Zamin.

"В 2008 году было предложение из Голливуда. Компания Sony Entertaiment Production в сотрудничестве с телеканалом ТНТ планировали снять сериал. У меня в руках был контракт на 700 тысяч долларов. Однако после 50-й серии были пошлые сцены. Я тогда отказалась", - рассказала девушка.

По словам Ситоры, данный сериал состоял из 350 серий и ей предложили дублершу, но она все равно отказалась.

Актриса отметила, что не будет сниматься в пошлых фильмах ни за какие деньги.

Ситора Фармонова пожаловалась на бестактные вопросы >>

Напомним, в феврале 2019 года Ситора Фармонова попросила своих подписчиков в Instagram не задавать ей вопросы про личную жизнь. 

Она подчеркнула, что надеется на понимание со стороны своих поклонников.

Теги:
киноиндустрия, Кино, Культура, узбекистанка, Узбекистан, Узбекистан, актриса, Ситора Фармонова



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