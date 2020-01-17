Премия КВН "Золотой болт" пройдет в Ташкенте

"Золотой болт" является уникальной премией в мире КВН, которая вручается только в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Ташкенте состоится вручение ежегодной премии КВН "Золотой болт", сообщает "Афиша.уз".

"Мероприятие состоится во Дворце кино им. А. Навои, ознаменовав собой завершение сезона 2019", - говорится в сообщении.

Напомним, "Золотой болт" является уникальной премией в мире КВН, которая вручается только в Узбекистане.

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В ходе мероприятия на сцену выйдут все команды, принявшие участие в уходящем сезоне, а зрители смогут еще раз насладиться самыми яркими выступлениями и участниками.

Победителей определяют академики КВН, представленные членами жюри, а также редакционной коллегией. Обладателя 13-го "Болта" коллегиальным решением определяют сами команды. Кроме того, в рамках премии вручается отдельный приз – "За вклад в КВН".