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Команда КВН Like

Премия КВН "Золотой болт" пройдет в Ташкенте

Из архива Команды КВН Like
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200117/13242001/Premiya-KVN-Zolotoy-bolt-proydet-v-Tashkente.html

"Золотой болт" является уникальной премией в мире КВН, которая вручается только в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В Ташкенте состоится вручение ежегодной премии КВН "Золотой болт", сообщает "Афиша.уз".

"Мероприятие состоится во Дворце кино им. А. Навои, ознаменовав собой завершение сезона 2019", - говорится в сообщении. 

Напомним, "Золотой болт" является уникальной премией в мире КВН, которая вручается только в Узбекистане.

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В ходе мероприятия на сцену выйдут все команды, принявшие участие в уходящем сезоне, а зрители смогут еще раз насладиться самыми яркими выступлениями и участниками.

Победителей определяют академики КВН, представленные членами жюри, а также редакционной коллегией. Обладателя 13-го "Болта" коллегиальным решением определяют сами команды. Кроме того, в рамках премии вручается отдельный приз – "За вклад в КВН". 

Теги:
награждение, юмор, КВН, Узбекистан, Узбекистан



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