"Веселые" трюфели и умный бюстгальтер: что подарят звездам на "Оскаре-2020"

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Совсем чуть-чуть осталось до одной из главных премий в области кино "Оскар-2020". Сегодня стало известно, что именно подарят звездным претендентам на победу, сообщает Independent.
В этом году стоимость одного подарочного набора составит более 200 тысяч долларов.
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Внутри будет: 12-дневный круиз на роскошной яхте Scenic Eclipse, романтический уикенд в отеле на маяке в Испании, сертификаты на дорогостоящие омолаживающие процедуры, годовой абонемент на услуги брачного агентства и многое другое.
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В том числе очень интересные подарки: например, специальная система для сбора мочи.
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Шоколадный трюфель с экстрактом конопли.
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Умный бюстгальтер, который с помощью специальных датчиков сможет безошибочно определить размер груди.
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