"Веселые" трюфели и умный бюстгальтер: что подарят звездам на "Оскаре-2020"

Помимо просто супердорогих подарков, знаменитостям вручат и очень смелые и удивительные вещи, о которых мы рассказали в статье.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Совсем чуть-чуть осталось до одной из главных премий в области кино "Оскар-2020". Сегодня стало известно, что именно подарят звездным претендентам на победу, сообщает Independent.

В этом году стоимость одного подарочного набора составит более 200 тысяч долларов.

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Внутри будет: 12-дневный круиз на роскошной яхте Scenic Eclipse, романтический уикенд в отеле на маяке в Испании, сертификаты на дорогостоящие омолаживающие процедуры, годовой абонемент на услуги брачного агентства и многое другое.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Scenic Eclipse (@scenic.eclipse) 26 Сен 2019 в 1:58 PDT

В том числе очень интересные подарки: например, специальная система для сбора мочи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAWE OFFICIAL (@baweofficial) 30 Янв 2020 в 12:33 PST

Шоколадный трюфель с экстрактом конопли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Coda Signature (@codasignature) 23 Апр 2016 в 6:51 PDT

Умный бюстгальтер, который с помощью специальных датчиков сможет безошибочно определить размер груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brooke of KB𝑺𝒕𝒚𝒍𝒆𝒅 (@kbstyled) 22 Сен 2019 в 6:36 PDT

Напомним, церемония награждения "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.