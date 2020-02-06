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Узбекистан сможет выдвигать фильмы на премию Оскар

"Веселые" трюфели и умный бюстгальтер: что подарят звездам на "Оскаре-2020"

pics.ru
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200206/13402637/Veselye-tryufeli-i-umnyy-byustgalter-chto-podaryat-zvezdam-na-Oskare-2020.html

Помимо просто супердорогих подарков, знаменитостям вручат и очень смелые и удивительные вещи, о которых мы рассказали в статье.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Совсем чуть-чуть осталось до одной из главных премий в области кино "Оскар-2020". Сегодня стало известно, что именно подарят звездным претендентам на победу, сообщает Independent.

В этом году стоимость одного подарочного набора составит более 200 тысяч долларов.

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Внутри будет: 12-дневный круиз на роскошной яхте Scenic Eclipse, романтический уикенд в отеле на маяке в Испании, сертификаты на дорогостоящие омолаживающие процедуры, годовой абонемент на услуги брачного агентства и многое другое.

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В том числе очень интересные подарки: например, специальная система для сбора мочи.

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Шоколадный трюфель с экстрактом конопли.

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Умный бюстгальтер, который с помощью специальных датчиков сможет безошибочно определить размер груди.

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Публикация от Brooke of KB𝑺𝒕𝒚𝒍𝒆𝒅 (@kbstyled)

Напомним, церемония награждения "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.
Теги:
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