"Оскар-2020": почему список номинантов разочаровал людей

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Члены Американской киноакадемии обнародовали полный список номинантов на премию "Оскар-2020".
"Лучший фильм":
"Джокер"
"Однажды в Голливуде"
"Ирландец"
"1917"
"Кролик Джоджо"
"Брачная история"
"Ford против Ferrari"
"Маленькие женщины"
"Паразиты"
"Лучший режиссер":
Тодд Филлипс ("Джокер")
Сэм Мендес ("1917")
Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")
Мартин Скорсезе ("Ирландец")
Пон Чжун Хо ("Паразиты")
"Лучшая мужская роль":
Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")
Адам Драйвер ("Брачная история")
Антонио Бандерас ("Боль и слава")
Хоакин Феникс ("Джокер")
Джонатан Прайс ("Два папы")
"Лучшая мужская роль второго плана":
Аль Пачино и Джо Пеши (оба — за "Ирландца")
Том Хэнкс за воплощение образа телеведущего Фреда Роджерса в ленте "Прекрасный день по соседству"
Энтони Хопкинс за роль папы римского Бенедикта XVI в "Двух папах"
Брэд Питт за "Однажды в Голливуде".
"Лучшая актриса":
Синтия Эриво ("Гарриет")
Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
Шарлиз Терон ("Скандал")
Рене Зеллвегер ("Джуди")
"Лучшая актриса второго плана":
Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
Лора Дёрн ("Брачная история")
Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")
Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
Марго Робби ("Скандал")
Данные имена вчера огласили со сцены актеры Джон Чо и Иссай Рэй. Последняя не стала скрывать некоторого разочарования.
"Поздравляю этих мужчин", - сказала актриса.
Примечательно, что в этому году на главную режиссерскую номинацию среди претендентов только мужчины.
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В соцсетях всю ночь также шли споры и дискуссии из-за минимального числа темнокожих номинантов и других звезд, не вошедших в число претендентов на "Оскар-2020".
Появились даже теги #OscarsSoWhite и #DirectorsSoMale.
Узбекский фильм Умида Хамдамова "Горячая лепешка", а также российские фильмы "Дылда", "Он не может жить без космоса" и "Акварель" не попали окончательный список.
Напомним, что церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.