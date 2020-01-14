"Оскар-2020": почему список номинантов разочаровал людей

Без скандала "Оскар" не обходится: пользователи соцсетей возмущены расовой и другими дискриминациями.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Члены Американской киноакадемии обнародовали полный список номинантов на премию "Оскар-2020".

"Лучший фильм":

"Джокер"

"Однажды в Голливуде"

"Ирландец"

"1917"

"Кролик Джоджо"

"Брачная история"

"Ford против Ferrari"

"Маленькие женщины"

"Паразиты"

"Лучший режиссер":

Тодд Филлипс ("Джокер")

Сэм Мендес ("1917")

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Мартин Скорсезе ("Ирландец")

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

"Лучшая мужская роль":

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два папы")

"Лучшая мужская роль второго плана":

Аль Пачино и Джо Пеши (оба — за "Ирландца")

Том Хэнкс за воплощение образа телеведущего Фреда Роджерса в ленте "Прекрасный день по соседству"

Энтони Хопкинс за роль папы римского Бенедикта XVI в "Двух папах"

Брэд Питт за "Однажды в Голливуде".

"Лучшая актриса":

Синтия Эриво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

"Лучшая актриса второго плана":

Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")

Лора Дёрн ("Брачная история")

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Флоренс Пью ("Маленькие женщины")

Марго Робби ("Скандал")

Данные имена вчера огласили со сцены актеры Джон Чо и Иссай Рэй. Последняя не стала скрывать некоторого разочарования.

"Поздравляю этих мужчин", - сказала актриса.

Примечательно, что в этому году на главную режиссерскую номинацию среди претендентов только мужчины.

Церемония вручения премии "Оскар" вновь пройдет без ведущего >>

В соцсетях всю ночь также шли споры и дискуссии из-за минимального числа темнокожих номинантов и других звезд, не вошедших в число претендентов на "Оскар-2020".

Появились даже теги #OscarsSoWhite и #DirectorsSoMale.

Узбекский фильм Умида Хамдамова "Горячая лепешка", а также российские фильмы "Дылда", "Он не может жить без космоса" и "Акварель" не попали окончательный список.

Напомним, что церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.