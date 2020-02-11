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Театр Ильхом

"Мы служим искусству и вам": театр "Ильхом" поблагодарил граждан за поддержку

Фото прислано очевидцем
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200211/13445180/My-sluzhim-iskusstvu-i-vam-teatr-Ilkhom-poblagodaril-grazhdan-za-podderzhku.html

В среду в 15.00 в здании "Ильхома" пройдет пресс-конференция, на которой можно узнать детали того, как театр дальше будет функционировать.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Театр "Ильхом" сделал официальное заявление касательно ситуации вокруг своего закрытия из-за скандала, связанного с помещением.

"Сегодня, 11 февраля, в присутствии министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова состоялась встреча художественного руководителя театра Марка Вайля "Ильхом" Бориса Гафурова и одного из учредителей совместного предприятия Ofelos Plaza Ольги Шавриной", – отмечается в сообщении театра.

Отмечается, что между владельцами здания и руководством "Ильхома" была достигнута договоренность о том, что театр сохранит свое историческое помещение.

Новый владелец здания планирует построить бизнес-центр, в котором будет учтено текущее расположение театра. На время реконструкции театр приостановит свою работу.

"С театром "Ильхом" будет заключено соглашение о намерениях о сотрудничестве и безвозмездном предоставлении помещений на срок в 10 лет", - говорится в официальном заявлении.

Администрация театра выразила благодарность неравнодушным читателям, зрителям, чиновникам, дипломатам и деятелям культуры за оказанную поддержку.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, заявление, театр "Ильхом"



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