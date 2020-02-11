"Мы служим искусству и вам": театр "Ильхом" поблагодарил граждан за поддержку

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Театр "Ильхом" сделал официальное заявление касательно ситуации вокруг своего закрытия из-за скандала, связанного с помещением.
"Сегодня, 11 февраля, в присутствии министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова состоялась встреча художественного руководителя театра Марка Вайля "Ильхом" Бориса Гафурова и одного из учредителей совместного предприятия Ofelos Plaza Ольги Шавриной", – отмечается в сообщении театра.
Отмечается, что между владельцами здания и руководством "Ильхома" была достигнута договоренность о том, что театр сохранит свое историческое помещение.
Новый владелец здания планирует построить бизнес-центр, в котором будет учтено текущее расположение театра. На время реконструкции театр приостановит свою работу.
"С театром "Ильхом" будет заключено соглашение о намерениях о сотрудничестве и безвозмездном предоставлении помещений на срок в 10 лет", - говорится в официальном заявлении.
Администрация театра выразила благодарность неравнодушным читателям, зрителям, чиновникам, дипломатам и деятелям культуры за оказанную поддержку.