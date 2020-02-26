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Ушел из жизни обладатель самого известного голоса в Узбекистане

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Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200226/13544427/Ushel-iz-zhizni-obladatel-samogo-izvestnogo-golosa-v-Uzbekistane.html

Заслуженный артист Узбекистана Гайбулла Ходжиев, сыгравший Ахмадбея в телесериале "Шайтанат", ушел из жизни в возрасте 64 лет. 

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Не стало одного из самых ярких представителей узбекского дубляжа. Гайбулла Ходжиев умер после продолжительной болезни. Соболезнования родным и близким выразили в НА "Узбеккино".

Заслуженный артист Республики Узбекистан Гайбулла Хаджиев
Фото: "Узбеккино"
Заслуженный артист Республики Узбекистан Гайбулла Хаджиев

Знаменитый актер кино, театра и дубляжа родился в 1956 году в Бухарской области. В 1977 году он окончил Ташкентский государственный институт искусств. А уже в 1976 году начал работать в театре им. Аброра Хидоятова. Трудовую деятельность начал в 1987 году в Узбекском государственном академическом театре имени Хамзы.

Ортик Отажонов
УзА
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Он запомнился зрителю в спектаклях "Сохибкирон", "Скорпион из алтаря", "Пять жен Афанди", "Король Лир" и других. 

Покинуть сцену ему пришлось из-за тяжелой болезни, но он продолжал участвовать в различных телевизионных и радиопроектах.

Гайбулла Ходжиев также сыграл в таких фильмах, как "Укубат", "Шаббона", "Умид" и "Окпадар". Наибольшую известность принесла ему роль Ахмадбея в сериале "Шайтанат".

В ноябре прошлого года в Кашкадарье в страшном ДТП погибла узбекская актриса Гавхар Шарипова. Молодая женщина выпала из автомобиля, двигавшегося по трассе на полном ходу.

Теги:
смерть, Узбекистан, артист, Национальное агентство "Узбеккино"



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