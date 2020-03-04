"Королева хайпа": Ольга Бузова впервые станет ведущей премии Муз-ТВ

Сразу после того, как коллеги артистки узнали, что она будет заменять в шоу Леру Кудрявцеву, разгорелся скандал.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Взбудоражившая недавно Ташкент Ольга Бузова, впервые станет ведущей премии Муз-ТВ, сообщают российские СМИ.

"Говорят, что я королева хайпа. Вот как раз таки я против хайпа, я за искренние чувства, за настоящую любовь. Когда люди друг друга не используют, когда телеканал меня использует по назначению. Потому что я — профессионал", — сказала Бузова.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая должна быть вместо Бузовой отреагировала отрицательно, заявив, что узнала новость из СМИ и была поражена, что друзья скрыли ее замену на церемонии.

"Земля Ташкента задрожала": Ольга Бузова с триумфом выступила в столице >>

Напомним, долгожданный для узбекистанцев концерт прошел 17 февраля во Дворце "Дружбы народов" в Ташкенте - Ольга Бузова выступила на большой сцене.

Само шоу звезды гости Дворца "Дружбы народов" оценили на высшем уровне.

Это было первое выступление Ольги Бузовой в Узбекистане.