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Ольга Бузова

"Королева хайпа": Ольга Бузова впервые станет ведущей премии Муз-ТВ

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Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200304/13594449/Koroleva-khaypa-Olga-Buzova-vpervye-stanet-veduschey-premii-Muz-TV.html

Сразу после того, как коллеги артистки узнали, что она будет заменять в шоу Леру Кудрявцеву, разгорелся скандал.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Взбудоражившая недавно Ташкент Ольга Бузова, впервые станет ведущей премии Муз-ТВ, сообщают российские СМИ.

"Говорят, что я королева хайпа. Вот как раз таки я против хайпа, я за искренние чувства, за настоящую любовь. Когда люди друг друга не используют, когда телеканал меня использует по назначению. Потому что я — профессионал", — сказала Бузова.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая должна быть вместо Бузовой отреагировала отрицательно, заявив, что узнала новость из СМИ и была поражена, что друзья скрыли ее замену на церемонии.

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Напомним, долгожданный для узбекистанцев концерт прошел 17 февраля во Дворце "Дружбы народов" в Ташкенте - Ольга Бузова выступила на большой сцене.

Само шоу звезды гости Дворца "Дружбы народов" оценили на высшем уровне. 

Это было первое выступление Ольги Бузовой в Узбекистане. 

Теги:
звезды, знаменитости, телеведущий, премия, музыкальный конкурс, музыканты, музыкант, музыка, артист, скандал, шоу-бизнес, Россия, Россия



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