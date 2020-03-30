Карантин в удовольствие: в Узбекистане появятся телеканалы MTV и UFC TV

Такие популярные каналы, как Nickelodeon, MTV, Eurosport, UFC TV, Viasat History, Viasat Nature, "Кинопремьера", "Кинохит", "ТВ-Кухня", "Матч Премьер" - теперь в республике.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Узбекистане на карантине будет чем заняться: Metrotelecom объявляет о запуске вещания популярных российских и международных HD-телеканалов в республике.

Такие популярные каналы, как Nickelodeon, NickToons, Nick Jr., MTV, MTV HD, MTV Live, MTV Dance, Eurosport, UFC TV, M1 Global, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, "Кинопремьера", "Кинохит", "ТВ-Кухня", "Матч Премьер", VH1 European, Paramount Channel, Animal Planet, Spike, Discovery, Discovery Science и множество других смогут наконец посмотреть и узбекистанцы совершенно легально.

Ухань по-узбекски, или Зона карантинного назначения - видео >>

Напомним, узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина. За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.