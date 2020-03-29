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Ухань по-узбекски, или Зона карантинного назначения - видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (198)
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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200329/13799998/Ukhan-po-uzbekski-ili-Zona-karantinnogo-naznacheniya---video.html

В Узбекистане для борьбы с коронавирусной инфекцией приняты беспрецедентные меры. Несколько городов страны закрыты на карантин, полностью прекращено пассажирское сообщение с другими странами и внутри республики. Прибывших на родину размещают на временную изоляцию.

В Ташкентской области строится специальный карантинный лагерь для размещения людей, возвращающихся в страну из-за рубежа.

В общей сложности он сможет принять до 10 тысяч человек. Первая очередь мобильного комплекса уже функционирует, ведется монтаж и обустройство территории для новых блоков.

Каждый бокс рассчитан на четверых постояльцев. В нем есть все необходимое для временного проживания - мебель, санузел, телевизор и кондиционер. Круглосуточно в лагере дежурят врачи - по 30 медиков на каждые 500 человек. Кроме того, организовано трехразовое питание. 

На стройплощадке задействованы более 3 тысяч рабочих и свыше 200 единиц техники. Специалисты монтируют готовые блоки и подключают необходимые коммуникации.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Как Узбекистан сражается с COVID-19: фоторепортаж из карантинной зоны
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Часть территории, где уже размещены прибывшие на родину граждане, огорожена - на въезде стоит кордон с военными. После завершения всех работ карантинная зона будет полностью обнесена забором.

Китай, откуда и распространился вирус COVID-19, благодаря четким и жестким карантинным мерам смог довольно быстро взять ситуацию на контроль и сейчас уже новых случаев заражения в Поднебесной практически нет. По словам специалистов, изоляция потенциальных больных и прерывание цепочек распространения инфекции - залог быстрой победы над болезнью. 

Как выглядит изолированный карантинный центр сегодня, в каких условиях узбекистанцы будут находиться на профилактической самоизоляции, смотрите в нашем видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (198)
Теги:
Ташкентская область, Карантин, коронавирус, Узбекистан



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Ухань по-узбекски, или Зона карантинного назначения - видео
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