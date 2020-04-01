Остаемся дома: Юлдуз Усманова дала онлайн-концерт во время карантина

Почти часовое выступление артистка выложила в свободный доступ на YouTube и в Instagram. Смотрите скорее!

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова дала онлайн-концерт в поддержку людей, которые находятся сейчас на карантине.

Записи ее хитов в "домашнем" исполнении на данный момент есть и в Instagram, и на YouTube.

Теперь узбекистанцы смогут насладиться своей любимой программой в онлайн-режиме.

Напомним, общее число вылечившихся в Узбекистане, на данный момент, составляет восемь человек.

Предыдущие семеро излечившихся от COVID-19 были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 173 человек >>

Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

Однако некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами и нарушают режим. Ежедневно власти выявлено несколько сотен случаев нарушений режима — все виновные привлечены к ответственности.