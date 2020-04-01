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Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова

Остаемся дома: Юлдуз Усманова дала онлайн-концерт во время карантина

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (234)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200401/13818161/Ostaemsya-doma-Yulduz-Usmanova-dala-onlayn-kontsert-vo-vremya-karantina.html

Почти часовое выступление артистка выложила в свободный доступ на YouTube и в Instagram. Смотрите скорее!

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова дала онлайн-концерт в поддержку людей, которые находятся сейчас на карантине.

Записи ее хитов в "домашнем" исполнении на данный момент есть и в Instagram, и на YouTube.

Теперь узбекистанцы смогут насладиться своей любимой программой в онлайн-режиме.

Напомним, общее число вылечившихся в Узбекистане, на данный момент, составляет восемь человек.

Предыдущие семеро излечившихся от COVID-19 были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 173 человек >>

Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

Однако некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами и нарушают режим. Ежедневно власти выявлено несколько сотен случаев нарушений режима — все виновные привлечены к ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (234)
Теги:
видеоролик, Видео, Карантин, Узбекистан, Узбекистан, коронавирус, музыканты, музыкант, музыка, Культура, Концерт, Юлдуз Усманова



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