Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 173 человек

Накануне Минздрав республики сообщил еще об одной вылечившейся пациентке с коронавирусом. Женщина выразила особую благодарность врачам, которые круглосуточно сражались с опасной болезнью.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Узбекистане выявили еще одного инфицированного коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 составялет 173 человека.

Об этом сообщает Минздрав республики.

Накануне стало известно еще об одной пациентке, которую удалось вылечить от коронавируса. Женщина была отправлена на реабилитацию.

Общее число вылечившихся в Узбекистане, на данный момент, составляет восемь человек.

Предыдущие семеро излечившихся от COVID-19 были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

Однако некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами и нарушают режим. Ежедневно власти выявлено несколько сотен случаев нарушений режима — все виновные привлечены к ответственности.