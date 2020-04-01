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Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 173 человек

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (234)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13817635/Chislo-zarazhennykh-COVID-19-v-Uzbekistane-dostiglo-173-chelovek.html

Накануне Минздрав республики сообщил еще об одной вылечившейся пациентке с коронавирусом. Женщина выразила особую благодарность врачам, которые круглосуточно сражались с опасной болезнью.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Узбекистане выявили еще одного инфицированного коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 составялет 173 человека. 

Биолог Шохида Султонова
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Об этом сообщает Минздрав республики. 

Накануне стало известно еще об одной пациентке, которую удалось вылечить от коронавируса. Женщина была отправлена на реабилитацию.

Общее число вылечившихся в Узбекистане, на данный момент, составляет восемь человек.

Предыдущие семеро излечившихся от COVID-19 были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

Однако некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами и нарушают режим. Ежедневно власти выявлено несколько сотен случаев нарушений режима — все виновные привлечены к ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (234)
Теги:
Узбекистан, коронавирус



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