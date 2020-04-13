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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор победил нокаутом американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC-246

Маленькая радость: в Узбекистане запустили телеканал UFC TV

© AP Photo / John Locher
Культура
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (334)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200413/13909777/Malenkaya-radost-v-Uzbekistane-zapustili-telekanal-UFC-TV.html

Перед важными боями специалисты станут проводить обзоры, а зрителям будет доступна функция повтора передач в любое удобное время.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. Из-за повышенного интереса узбекистанцев к спорту в республике запустили телеканал UFC TV, сообщает Metrotelecom.

"Телеканал круглосуточно будет транслировать бои и ключевые события данного вида шоу. Также на этом телеканале зрители смогут смотреть эксклюзивные интервью со звездами UFC", - говорится в информации.

Также известно, что перед важными боями специалисты начнут проводить обзоры, а зрителям будет доступна функция повтора передач в любое удобное время.

Карантин в удовольствие: в Узбекистане появятся телеканалы MTV и UFC TV >>

Напомним, ранее стало известно, что такие популярные каналы, как Nickelodeon, NickToons, Nick Jr., MTV, MTV HD, MTV Live, MTV Dance, Eurosport, UFC TV, M1 Global, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, "Кинопремьера", "Кинохит", "ТВ-Кухня", "Матч Премьер", VH1 European, Paramount Channel, Animal Planet, Spike, Discovery, Discovery Science и множество других, смогут наконец посмотреть и узбекистанцы совершенно легально.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (334)
Теги:
Карантин, коронавирус, Спортсмен, спорт, телевидение, телевидение, телевизор, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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