Маленькая радость: в Узбекистане запустили телеканал UFC TV

Перед важными боями специалисты станут проводить обзоры, а зрителям будет доступна функция повтора передач в любое удобное время.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. Из-за повышенного интереса узбекистанцев к спорту в республике запустили телеканал UFC TV, сообщает Metrotelecom.

"Телеканал круглосуточно будет транслировать бои и ключевые события данного вида шоу. Также на этом телеканале зрители смогут смотреть эксклюзивные интервью со звездами UFC", - говорится в информации.

Также известно, что перед важными боями специалисты начнут проводить обзоры, а зрителям будет доступна функция повтора передач в любое удобное время.

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Напомним, ранее стало известно, что такие популярные каналы, как Nickelodeon, NickToons, Nick Jr., MTV, MTV HD, MTV Live, MTV Dance, Eurosport, UFC TV, M1 Global, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, "Кинопремьера", "Кинохит", "ТВ-Кухня", "Матч Премьер", VH1 European, Paramount Channel, Animal Planet, Spike, Discovery, Discovery Science и множество других, смогут наконец посмотреть и узбекистанцы совершенно легально.