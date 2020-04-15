Танцы на карантине: ташкентская студия проводит мастер-классы в прямом эфире

Сегодня, 15 апреля, в 19.00 будет занятие с хореографом Вероникой Есиповой в жанре Vogue. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Знаменитая танцевальная студия в Ташкенте под названием Zlotnikov Dance Studio каждый день проводит в прямом эфире в Instagram мастер-классы.

Сегодня, 15 апреля, в 19.00 будет занятие с хореографом Вероникой Есиповой в жанре Vogue.

16 апреля — Hip-hop chore с Ясмин, 17 апреля — Вэйвинг и Татинг с Виктором Квятковским, а 18 апреля — Female choreo с Оксаной.

Вог и нелюбовь к тверку: что танцуют в Ташкенте >>

Ранее известный в городе хореограф и основатель студии танцев Zlotnikov Dance Centre Сергей Злотников рассказал Sputnik Узбекистан о том, какие направления в танцах сейчас популярны в столице, а также какие табу есть для узбекистанцев.