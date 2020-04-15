16:48 15 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Танцы. Домашняя тренировка

Танцы на карантине: ташкентская студия проводит мастер-классы в прямом эфире

© AFP 2018 / CHIP SOMODEVILLA
Культура
Получить короткую ссылку
206 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200415/13926958/Tantsy-na-karantine-tashkentskaya-studiya-provodit-master-klassy-v-pryamom-efire.html

Сегодня, 15 апреля, в 19.00 будет занятие с хореографом Вероникой Есиповой в жанре Vogue. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Знаменитая танцевальная студия в Ташкенте под названием Zlotnikov Dance Studio каждый день проводит в прямом эфире в Instagram мастер-классы.

Сегодня, 15 апреля, в 19.00 будет занятие с хореографом Вероникой Есиповой в жанре Vogue.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вогеры, внимание! Огнище 🔥🔥🔥 Специально для Узбекистана 15 Апреля 19:00 прямой эфир в инсте @zlotnikovdancecentre С мастер классом в стиле VOGUE Veronika Ninja 💥💥💥 @veronika.esipova #zlotnikovdancecentre #карантин #дэнскарантин #удаленка #карантинкоронавирус #танцуйнепаникуй #танцуйнекомплексуй #онлайнкурсы #школатанцев #прямойэфир #dancehall #hiphop #vogue #breakdance #hiphopchore #сидимдома

Публикация от 𝐙𝐥𝐨𝐭𝐧𝐢𝐤𝐨𝐯 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 (@zlotnikovdancecentre)

16 апреля — Hip-hop chore с Ясмин, 17 апреля — Вэйвинг и Татинг с Виктором Квятковским, а 18 апреля — Female choreo с Оксаной.

Вог и нелюбовь к тверку: что танцуют в Ташкенте >>

Ранее известный в городе хореограф и основатель студии танцев Zlotnikov Dance Centre Сергей Злотников рассказал Sputnik Узбекистан о том, какие направления в танцах сейчас популярны в столице, а также какие табу есть для узбекистанцев.

Теги:
искусство, Культура, танцы, прямой эфир, Instagram, Instagram, Instagram, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чума, холера, грипп: как боролись с эпидемиями в СССР
Кто и как помогает в Едином кол-центре помощи во время карантина
Какой тут план — просто приходишь и пашешь: кто и как помогает в кол-центре
Трудовые мигранты в самоизоляции
Пандемия COVID-19: что будет с доходами мигрантов в России

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться