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Стена, отделяющая площадь Регистан от старой части города

В Минкульте опровергли слухе о возможном сносе стены около площади Регистан

Sputnik / Дильшода Рахматова
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200415/13927704/V-Minkulte-oprovergli-slukhe-o-vozmozhnom-snose-steny-okolo-ploschadi-Registan.html

Территория вблизи исторической части города, в частности, в пределах 300 м от площади Регистан, находится под защитой Министерства культуры и является частью культурного наследия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Пресс-секретарь Министерства культуры Мавлюда Аскархужаева прокомментировала в интервью Sputnik Узбекистан появившиеся в СМИ сообщения о сносе стены, построенной в 2006 году и отделившей площадь Регистан от старой части города.

Стена, отделяющая площадь Регистан от старой части города
Sputnik / Дильшода Рахматова
Стена, отделяющая площадь Регистан от старой части города
Представитель Минкульта заявила, что никаких запросов о реконструкции или сносе стены от администрации Самарканда в ведомство не поступало.

Территория вблизи исторической части города, в частности, в пределах 300 м от площади Регистан, находится под защитой Министерства культуры и является частью культурного наследия Узбекистана. Поэтому решение подобного уровня принимается только по согласованию с Минкультом.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним, в воскресенье председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов заявил, что туристическая сфера не стоит на месте даже в условиях карантина. В Узбекистане планируют развивать онлайн-туризм и дистанционный спорт.

В эти дни готовится запуск сайта online-tourism.uz, который позволит совершать виртуальные туристические поездки по Узбекистану.

Это, по словам Абдухакимова, будет первая платформа, предлагающая виртуальные путешествия по республике. Запуск нового сайта ожидается в ближайшие дни.

Теги:
Узбекистан, Самарканд, культурное наследие, Культура



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