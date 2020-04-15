В Минкульте опровергли слухе о возможном сносе стены около площади Регистан

Территория вблизи исторической части города, в частности, в пределах 300 м от площади Регистан, находится под защитой Министерства культуры и является частью культурного наследия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Пресс-секретарь Министерства культуры Мавлюда Аскархужаева прокомментировала в интервью Sputnik Узбекистан появившиеся в СМИ сообщения о сносе стены, построенной в 2006 году и отделившей площадь Регистан от старой части города.

Sputnik / Дильшода Рахматова Стена, отделяющая площадь Регистан от старой части города

Представитель Минкульта заявила, что никаких запросов о реконструкции или сносе стены от администрации Самарканда в ведомство не поступало.

Территория вблизи исторической части города, в частности, в пределах 300 м от площади Регистан, находится под защитой Министерства культуры и является частью культурного наследия Узбекистана. Поэтому решение подобного уровня принимается только по согласованию с Минкультом.

Напомним, в воскресенье председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов заявил, что туристическая сфера не стоит на месте даже в условиях карантина. В Узбекистане планируют развивать онлайн-туризм и дистанционный спорт.

В эти дни готовится запуск сайта online-tourism.uz, который позволит совершать виртуальные туристические поездки по Узбекистану.

Это, по словам Абдухакимова, будет первая платформа, предлагающая виртуальные путешествия по республике. Запуск нового сайта ожидается в ближайшие дни.