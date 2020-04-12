В Узбекистане планируют развивать онлайн-туризм

Туристическая сфера не стоит на месте даже в условиях карантина. В Госкомтуризма планируют развивать в республике "онлайн-туризм" и "дистанционный спорт".

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Карантин не причина сидеть сложа руки, считает заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов. Он рассказал о том, какие работы проводятся в сфере туризма и спорта в период пандемии коронавируса.

Государственный комитет по развитию туризма в настоящий период работает над развитием онлайн-туризма, поддержкой предпринимателей и стартаперов, а Министерство физической культуры и спорта уже начало работу по активному развитию дистанционного спорта и пропаганде здорового образа жизни.

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Также в сотрудничестве с Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО), Ассоциацией поваров, Гастрономической ассоциацией организуются бесплатные онлайн-курсы и вебинары для повышения квалификации персонала и специалистов. Ряд представителей туристического бизнеса вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом и участвуют в различных благотворительных мероприятиях.

Кроме того, Государственный комитет по развитию туризма совместно с АЧТО и Национальным пиар-центром разрабатывает стратегию продвижения национального продукта за рубежом. Согласно ему, после окончания карантинного периода планируется организовать Road-show в странах Европы и СНГ.

В настоящее время Государственный комитет по развитию туризма и Национальный PR-центр работают над запуском сайта online-tourism.uz, который позволит совершать виртуальные туристические поездки по Узбекистану.

Это, по словам Абдухакимова, будет первая платформа, предлагающая виртуальные путешествия по республике. Запуск нового сайта ожидается в ближайшие дни.

"Государственный комитет по развитию туризма разработал и направил в Кабинет Министров срочные меры по снижению негативного воздействия чрезвычайной ситуации на мировом туристическом рынке на туристический сектор страны. Согласно им, после окончания карантина в Узбекистане, связанного с предотвращением распространения коронавируса, планируется субсидировать стартап-проекты в сфере туризма, включая инновационные бизнес-идеи, особенно идеи молодежи, и их программы, направленные на создание удобств для туристов," - рассказал Абдухакимов.

Также в рамках проекта "Открой свой край" планируется вовлечь местное население в процесс сбора аудио-, фото- и видео-материалов, и на этой основе расширить реестр населенных пунктов со статусом "Туристическая деревня", "Туристическая махалля" и "Туристический аул".

Планируется также проведение акции "Планируй путешествие" и совместно с субъектами сферы туризма приняты меры по стимулированию электронных систем по широкому продвижению среди населения предложений и приема онлайн-заявлений, связанных с путешествиями по Узбекистану после пандемии.

Совместно с Министерством физической культуры и спорта разрабатываются различные видеоролики с участием опытных мастеров и тренеров страны. Они дают советы и рекомендации по поддержанию физической активности в период карантина, а также делятся советами с новичками. В социальных сетях проводятся разные интересные челленджи и соревнования. Например, Министерство физической культуры и спорта 6-26 апреля запустило челленджи #Останься дома! #Присоединяйсякжизни! Чтобы участвовать в нем, в период карантина необходимо дома с членами своей семьи зниматься физкультурой и спортом, записать процесс на видео и разместить на страницах в социальных сетях, а также поделиться ими на официальных страницах Министерства физической культуры и спорта.

Победители будут определяться каждые четыре дня и будут награждены министерством.