Улице в Ташкенте присвоят имя художника Камолиддина Бехзода

Президент Узбекистана подписал постановление о мерах по дальнейшему повышению эффективности сферы изобразительного и прикладного искусства.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Одну из улиц Ташкента назовут в честь художника Камолиддина Бехзода, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также глава государства учредил стипендию и премию имени этого деятеля искусства.

На октябрь 2020 года запланировано празднование 565-летия Бехзода. Создан организационный комитет по подготовке события, который должен составить программу мероприятий.

В соответствии с документом, который опубликовало УзА , студенты вузов, обучающиеся по направлению "Изобразительное, прикладное искусство и дизайн", с 2020/2021 учебного года начнут получать стипендию имени Бехзода.

Для выявления и поддержки молодых талантливых деятелей решено ежегодно проводить творческий конкурс произведений миниатюры и народного прикладного искусства "Камолиддин Бехзод издошлари".

При Академии художеств Узбекистана должны быть организованы Центр переподготовки и повышения квалификации кадров педагогов и специалистов направлений художественного образования и Мастерская художественного мастерства (высшие курсы художеств) в качестве подготовительного этапа в системе послевузовского образования. Центр начнет работать с 1 января 2022 года, мастерская — с 2022/2023 учебного года.