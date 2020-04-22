10:57 22 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Весна в Ташкенте

Улице в Ташкенте присвоят имя художника Камолиддина Бехзода

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
Получить короткую ссылку
24 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200422/13973399/Ulitse-v-Tashkente-prisvoyat-imya-khudozhnika-Kamoliddina-Bekhzoda.html

Президент Узбекистана подписал постановление о мерах по дальнейшему повышению эффективности сферы изобразительного и прикладного искусства.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Одну из улиц Ташкента назовут в честь художника Камолиддина Бехзода, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также глава государства учредил стипендию и премию имени этого деятеля искусства.

На октябрь 2020 года запланировано празднование 565-летия Бехзода. Создан организационный комитет по подготовке события, который должен составить программу мероприятий.

Здание хокимията Ташкента
Пресс-служба хокимията Ташкента
Улица Кулоктепа в Ташкенте получила новое название
В соответствии с документом, который опубликовало УзА, студенты вузов, обучающиеся по направлению "Изобразительное, прикладное искусство и дизайн", с 2020/2021 учебного года начнут получать стипендию имени Бехзода.

Для выявления и поддержки молодых талантливых деятелей решено ежегодно проводить творческий конкурс произведений миниатюры и народного прикладного искусства "Камолиддин Бехзод издошлари".

При Академии художеств Узбекистана должны быть организованы Центр переподготовки и повышения квалификации кадров педагогов и специалистов направлений художественного образования и Мастерская художественного мастерства (высшие курсы художеств) в качестве подготовительного этапа в системе послевузовского образования. Центр начнет работать с 1 января 2022 года, мастерская — с 2022/2023 учебного года.

Теги:
президент Узбекистана, постановление, Узбекская культура, художник, Культура, улица, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Как живут постояльцы карантинного городка под Ташкентом
Карантин изнутри: будни контейнерного городка — видео
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться