Незаконной реставрацией памятника в Бухаре заинтересовалась прокуратура

Работы по реконструкции и ремонту не были согласованы с Минкультом, в этой связи 14 апреля Бухарская областная инспекция по культурному наследию направила письмо в хокимият Бухары с требованием прекратить ремонтные работы перед архитектурным ансамблем.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Министерстве культуры прокомментировали появившиеся сегодня сообщения и кадры из Бухары. В сети появилась информация о том, что один из крупнейших архитектурных ансамблей города - Ходжа-Гаукушан оказался под колесами бульдозеров.

По данным ведомства, в эти дни Бухарская областная администрация осуществляет ремонт бассейна перед памятником старины.

Работы по реконструкции и ремонту не были согласованы с Минкультом, в этой связи 14 апреля Бухарская областная инспекция по культурному наследию направила письмо в хокимият Бухары с требованием прекратить ремонтные работы перед архитектурным ансамблем.

Однако, судя по поступающей от жителей информации, работы продолжаются. Материалы по данному факту будут переданы в Генеральную прокуратуру, отметили в Минкульте.

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Для справки: Ансамбль Ходжа-Гаукушон (Ходжа-Гаукушан) относится к архитектуре средневековой Бухары, включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гаукушан – "убивающий быков", в прошлом большая торговая площадь Бухары, на месте которой ранее находилась бойня. В XVI веке на площади были построены большое медресе и соборная мечеть с высоким и широким в поперечнике минаретом Ходжа Калон, который уступал по своей величине только минарету Калян XII века.