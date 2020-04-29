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Статуэтка киноакадемии ОСКАР

"Оскар" никто не отменял: к участию допустят фильмы, выходившие онлайн

Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200429/14021291/Oskar-nikto-ne-otmenyal-k-uchastiyu-dopustyat-filmy-vykhodivshie-onlayn.html

Владельцы картины должны предоставить членам киноакадемии копию фильма для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня его выхода онлайн.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах, сообщает Vanity Fair.

Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

"До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основные и специальные категории для 93-й премии "Оскар", - говорится в пресс-релизе организаторов.

Отмечается, что для этого владельцы картины должны предоставить членам киноакадемии копию фильма для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня его выхода онлайн.

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Также организаторы подчеркивают, что фильм должен соответствовать всем остальным требованиям отбора.

Напомним, из-за коронавируса кинотеатры в Лос-Анджелесе закрыли 16 марта. Показ фильмов в кинотеатрах именно этого округа является одним из обязательных условий для участия в "Оскаре".

Теги:
онлайн, фильмы, фильм, Оскар, киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, Кино



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