Премьера Али Хамраева: эхо войны, живой Собир Рахимов и возвращение домой

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik, Рамиз Бахтияров. В кинозале студии документальных и научно-популярных фильмов Узбекистана прошел показ ленты режиссера Али Хамраева "Подвиг народа". Фильм рассказывает об узбекском народе, внесшим огромный вклад в победу над фашизмом.
Корреспондент Sputnik узнал у создателя картины, как шла работа над ней в условиях карантина и почему режиссер отказался от заслуженного гонорара.
Память об отце
Фильм полностью состоит из кадров военной кинохроники, использованных в других кинолентах Хамраева. Работа над ним началась почти 50 лет назад, когда режиссер впервые обратился к военной тематике.
"Я сын войны. Мой папа погиб в 1942 году под Вязьмой и был похоронен в братской могиле в смоленских лесах. В 1973-м я нашел место его захоронения и с тех пор работаю над темой "Узбекистан в годы Второй мировой", — признается Али Хамраев.
К 40-летию в Победы он снял свою первую документальную картину из этого цикла – "Подвиг Ташкента", а через год вышла вторая часть – "Годы братства и испытаний". В 2006-м Хамраев представил фильм "Жить, жить, любить", рассказывающий об эвакуацию творческой интеллигенции, поэтов, писателей в Узбекистан, а еще через год — в 2018-м киноленту в память об отце —"Я тебя не забыл". "Подвиг народа" — это во многом итог работы мастера, в которую включены архивные кадры из ранее вышедших картин.
Уникальная находка
Ассистенты Хамраева проделали колоссальную работу при поиске и подборе киноархива.
Несмотря на карантин, творческой группе предоставили доступ к архивным видеоматериалам. Были отобраны фрагменты из шестидесяти киножурналов с 1939 по 1945 годы. Настойчивость авторов фильма была вознаграждена уникальной находкой.
"Впервые мы обнаружили в архиве кадры с живым Собиром Рахимовым. Десять секунд. Впервые! Как я раньше не заметил? Я смотрел 45-й год до окончания войны – до мая, а киножурнал вышел в июне. Именно в этом выпуске и оказались эти бесценные кадры", — не без гордости поделился режиссер.
Али Хамраев признался, что главной задачей для него было показать всю неприкрытую правду о той войне и тот вклад узбекского народа в общую Победу.
"История должна быть открытой и объективной для всех будущих поколений. Чтобы через 100 лет молодежь, посмотрев этот фильм, сказала: "Вот как оказывается было во время войны! Вот какой народ в то время жил! Вот что они вытерпели и какой подвиг совершили!" — с волнением сказал режиссер.
Военные параллели и гонорар на борьбу с эпидемией
Свой режиссерский гонорар Али Хамраев перевел в общественный фонд "Милосердие и здоровье Узбекистана" для помощи в лечении больных коронавирусом. Он признался, что нынешняя сложная ситуация придает атмосферу военных испытаний и очень мобилизует при создании картины.
"Понимаете: 75 лет Победе. Я снова ощутил эту войну. Я снова в фильме поставил кадры с моим отцом и его друзьями, которые воевали на фронте. И мы в течение месяца как на войне работали: три монтажера, автомобили со специальными пропусками непрерывно привозили материалы из архива. Мы спали по три-четыре часа, а в последние сутки вовсе были бессонными. И когда я снова ощутил вот эту войну, то, что народ Узбекистана отдал для победы над врагом здоровье и последние сбережения, я подумал: ну что мне этот гонорар? Он будет обжигать руки и сердце", — отметил Хамраев.
Он добавил, что его вложение выглядит крайне скромным по сравнению с тем, что выделил на борьбу с опасной болезнью бизнесмен Алишер Усманов, с которым режиссер дружит. Но эта лепта тоже должна помочь в борьбе с общей бедой.
"Я всегда был узбекским режиссером"
Вспомнил классик кинематографа и непростые, но яркие годы своей карьеры за пределами Узбекистана. После распада СССР Али Хамраев — человек с устоявшимися принципами — был вынужден покинуть родную республику, так как не смог приспособиться к чуждым ему реалиям и течениям в кино. Об этом периоде своей биографии он рассуждает философски.
"Наши предки были кочевники, а у таких народов есть хорошая пословица: нужно жить там, где трава зеленая. Я был вынужден уехать в 1995 году. Я кинорежиссер. Я ничего не умею делать. Я не бизнесмен, не торговец, не певец или танцор. Я умею только кино снимать. На родине этого я делать тогда не мог. В те годы Россия меня спасла. Я везде говорю: спасибо российскому телевидению, давшему мне работу в сериале. Спасибо студии документальных фильмов – они дали мне картину! Я все время был в работе, не потерял форму", — вспоминает Хамраев.
Однако, несмотря на успехи в российском кинематографе, режиссер с сожалением признал, что пик его карьеры прошел за границей.
"Я жалею только об одном, что мои лучшие годы ушли "туда". Мне было 57-58 лет, для кинорежиссера это самый лучший возраст", — заметил Али Хамраев.
Теперь режиссер намерен продолжать свою карьеру только на родине.
Теперь режиссер планирует адаптировать свою почти двухчасовую киноленту под формат телесериала, разделив на четыре тематических эпизода, чтобы в каждом подробно раскрыть определенную тему.