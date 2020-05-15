Премьера Али Хамраева: эхо войны, живой Собир Рахимов и возвращение домой

В Ташкенте состоялся закрытый показ картины классика узбекского кинематографа Али Хамраева "Подвиг народа". Документальная лента посвящена юбилею победы над фашизмом, за которую отдал свою жизнь и отец режиссера.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik, Рамиз Бахтияров. В кинозале студии документальных и научно-популярных фильмов Узбекистана прошел показ ленты режиссера Али Хамраева "Подвиг народа". Фильм рассказывает об узбекском народе, внесшим огромный вклад в победу над фашизмом.

Корреспондент Sputnik узнал у создателя картины, как шла работа над ней в условиях карантина и почему режиссер отказался от заслуженного гонорара.

Память об отце

Фильм полностью состоит из кадров военной кинохроники, использованных в других кинолентах Хамраева. Работа над ним началась почти 50 лет назад, когда режиссер впервые обратился к военной тематике.

Фильм "Подвиг народа" Кадр из документального фильма "Подвиг народа" реж. Али Хамраев

"Я сын войны. Мой папа погиб в 1942 году под Вязьмой и был похоронен в братской могиле в смоленских лесах. В 1973-м я нашел место его захоронения и с тех пор работаю над темой "Узбекистан в годы Второй мировой", — признается Али Хамраев.

Фильм "Подвиг народа" Кадр из документального фильма "Подвиг народа" реж. Али Хамраев

Узбекистан в годы Великой Отечественной войны обеспечивал фронт вооружением и продовольствием, размещал на своей территории эвакуированные заводы для выпуска военной продукции, принимал миллионы беженцев. На фронт ушли около двух миллионов узбекистанцев, почти половина из них пали в боях. Среди погибших героев и отец режиссера – Эргаш Хамраев.

К 40-летию в Победы он снял свою первую документальную картину из этого цикла – "Подвиг Ташкента", а через год вышла вторая часть – "Годы братства и испытаний". В 2006-м Хамраев представил фильм "Жить, жить, любить", рассказывающий об эвакуацию творческой интеллигенции, поэтов, писателей в Узбекистан, а еще через год — в 2018-м киноленту в память об отце —"Я тебя не забыл". "Подвиг народа" — это во многом итог работы мастера, в которую включены архивные кадры из ранее вышедших картин.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Режиссер Али Хамраев

Уникальная находка

Во время презентации Али Хамраев признался, что после 25 лет творческого перерыва в Узбекистане эту работу можно считать дебютом. По его словам, создание картины было бы невозможным без помощи государства и без тех перемен, которые произошли в республике за последние годы.

Ассистенты Хамраева проделали колоссальную работу при поиске и подборе киноархива.

Несмотря на карантин, творческой группе предоставили доступ к архивным видеоматериалам. Были отобраны фрагменты из шестидесяти киножурналов с 1939 по 1945 годы. Настойчивость авторов фильма была вознаграждена уникальной находкой.

"Впервые мы обнаружили в архиве кадры с живым Собиром Рахимовым. Десять секунд. Впервые! Как я раньше не заметил? Я смотрел 45-й год до окончания войны – до мая, а киножурнал вышел в июне. Именно в этом выпуске и оказались эти бесценные кадры", — не без гордости поделился режиссер.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Кадры из кинохроники, где запечатлен генерал Сабир Рахмиов

В хронике генерал Собир Рахимов запечатлен в тот момент, когда он после ранений на три дня прилетал домой, чтобы повидаться с родственниками. В этом же выпуске сохранились кадры с похорон военачальника с участием руководства республики и народа Узбекистана.

Али Хамраев признался, что главной задачей для него было показать всю неприкрытую правду о той войне и тот вклад узбекского народа в общую Победу.

Фильм "Подвиг народа" Кадр из документального фильма "Подвиг народа" реж. Али Хамраев

"История должна быть открытой и объективной для всех будущих поколений. Чтобы через 100 лет молодежь, посмотрев этот фильм, сказала: "Вот как оказывается было во время войны! Вот какой народ в то время жил! Вот что они вытерпели и какой подвиг совершили!" — с волнением сказал режиссер.

Военные параллели и гонорар на борьбу с эпидемией

Свой режиссерский гонорар Али Хамраев перевел в общественный фонд "Милосердие и здоровье Узбекистана" для помощи в лечении больных коронавирусом. Он признался, что нынешняя сложная ситуация придает атмосферу военных испытаний и очень мобилизует при создании картины.

"Понимаете: 75 лет Победе. Я снова ощутил эту войну. Я снова в фильме поставил кадры с моим отцом и его друзьями, которые воевали на фронте. И мы в течение месяца как на войне работали: три монтажера, автомобили со специальными пропусками непрерывно привозили материалы из архива. Мы спали по три-четыре часа, а в последние сутки вовсе были бессонными. И когда я снова ощутил вот эту войну, то, что народ Узбекистана отдал для победы над врагом здоровье и последние сбережения, я подумал: ну что мне этот гонорар? Он будет обжигать руки и сердце", — отметил Хамраев.

Он добавил, что его вложение выглядит крайне скромным по сравнению с тем, что выделил на борьбу с опасной болезнью бизнесмен Алишер Усманов, с которым режиссер дружит. Но эта лепта тоже должна помочь в борьбе с общей бедой.

"Я всегда был узбекским режиссером"

Вспомнил классик кинематографа и непростые, но яркие годы своей карьеры за пределами Узбекистана. После распада СССР Али Хамраев — человек с устоявшимися принципами — был вынужден покинуть родную республику, так как не смог приспособиться к чуждым ему реалиям и течениям в кино. Об этом периоде своей биографии он рассуждает философски.

"Наши предки были кочевники, а у таких народов есть хорошая пословица: нужно жить там, где трава зеленая. Я был вынужден уехать в 1995 году. Я кинорежиссер. Я ничего не умею делать. Я не бизнесмен, не торговец, не певец или танцор. Я умею только кино снимать. На родине этого я делать тогда не мог. В те годы Россия меня спасла. Я везде говорю: спасибо российскому телевидению, давшему мне работу в сериале. Спасибо студии документальных фильмов – они дали мне картину! Я все время был в работе, не потерял форму", — вспоминает Хамраев.

Однако, несмотря на успехи в российском кинематографе, режиссер с сожалением признал, что пик его карьеры прошел за границей.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Режиссер Али Хамраев

"Я жалею только об одном, что мои лучшие годы ушли "туда". Мне было 57-58 лет, для кинорежиссера это самый лучший возраст", — заметил Али Хамраев.

Теперь режиссер намерен продолжать свою карьеру только на родине.

"Меня все время спрашивают: "Вы были во многих странах, работали в России, Мексике, сейчас в Италии живете... Вы кто вообще?" Я везде отвечаю: "Я был, есть и буду узбекским режиссером!" — заключил мастер под овации зала.

Теперь режиссер планирует адаптировать свою почти двухчасовую киноленту под формат телесериала, разделив на четыре тематических эпизода, чтобы в каждом подробно раскрыть определенную тему.