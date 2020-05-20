Вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести

Подробности, включая новые даты проведения церемонии, еще не обсуждались и официально предложены не были.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность переноса 93-й церемонии вручения премии "Оскар", запланированной на конец февраля 2021 года, сообщает журнал Variety.

Анонимные источники Variety указывают, что рассматривается вариант переноса премии.

"Подробности, включая новые даты, еще не обсуждались и официально предложены не были", - говорится в публикации.

Другой источник Variety отметил, что планы по проведению церемонии 28 февраля остаются неизменными.

Напомним, что в конце апреля организаторы кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

"Оскар" никто не отменял: к участию допустят фильмы, выходившие онлайн >>

Премия "Оскар" вручается ежегодно в Лос-Анджелесе за достижения в кинематографе. Статуэтки получают победители в 24 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер" и другие.