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88-я церемония вручения премии Оскар

Вручение кинопремии "Оскар" 2021 года могут перенести

© REUTERS /
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200520/14169881/Vruchenie-kinopremii-Oskar-2021-goda-mogut-perenesti.html

Подробности, включая новые даты проведения церемонии, еще не обсуждались и официально предложены не были.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность переноса 93-й церемонии вручения премии "Оскар", запланированной на конец февраля 2021 года, сообщает журнал Variety.

Анонимные источники Variety указывают, что рассматривается вариант переноса премии.

"Подробности, включая новые даты, еще не обсуждались и официально предложены не были", - говорится в публикации.

Другой источник Variety отметил, что планы по проведению церемонии 28 февраля остаются неизменными.

Напомним, что в конце апреля организаторы кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах. Данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

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Премия "Оскар" вручается ежегодно в Лос-Анджелесе за достижения в кинематографе. Статуэтки получают победители в 24 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер" и другие.

Теги:
коронавирус, киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, Кино, искусство, Культура, США, США, Оскар



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