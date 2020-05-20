В Ташкенте открылась Аллея литераторов

Глава государства предложил создать интернет-портал "Аллея литераторов". Этот источник будет содержать электронные копии произведений классической и современной литературы, мастер-классы писателей и литературоведов.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Президент посетил Аллею литераторов, площадью более 8 гектаров, созданную в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои, сообщили в пресс-службе главы государства.

Здесь были установлены памятники таким выдающимся мастерам пера, как Бабур, Огахи, Бердах, Мукими, Фуркат, Бехбуди, Авлони, Чулпан, Кадыри, Толепберген Кайипбергенов, Ибрайим Юсупов, Александр Файнберг.

Вокруг статуи Навои в единой архитектурно-художественной композиции возведены памятники более 20 известным поэтам и писателям. Здесь же было построено здание Союза писателей, которое органично вписалось в ансамбль.

© Пресс-служба президента Узбекистана. В Ташкенте открыта Аллея литераторов

Шавкат Мирзиёев посетил парк и возложил цветы к подножию памятника Алишеру Навои, ознакомился с проделанной работой и созданными в аллее условиями.

На встрече с писателями и поэтами, творческой интеллигенцией шла речь о внимании, которое уделяется развитию национальной литературы в последние годы, об очередных важных задачах.

"Произведения наших классиков постоянно публикуются внутри страны. Теперь о них должен узнать мир, подчеркнуто на встрече. К примеру, произведения Алишера Навои, Мирзо Бабура, Абдуллы Кадыри, Чулпана издаются на иностранных языках. Но это происходит благодаря личной инициативе и усилиям переводчиков," - отметил президент.

Отмечалось, что инициативу в этом направлении должен взять на себя Союз писателей, следует вместе с Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы организовать перевод и публикацию лучших образцов узбекской литературы на разных языках.

Даны рекомендации по превращению Аллеи литераторов в центр культуры, духовности и образования для всего народа, особенно молодежи, проведению здесь поэтических вечеров, презентаций книг, выставок, просветительских мероприятий. Подчеркнута важность изучения творчества классиков, публикации книг, создания фильмов об их образцовой жизни.

Глава государства предложил создать интернет-портал "Аллея литераторов". Этот источник будет содержать электронные копии произведений классической и современной литературы, мастер-классы писателей и литературоведов. Будут отдельные разделы, посвященные каждому из писателей и поэтов, памятники которым установлены в Аллее литераторов. Портал будет функционировать на узбекском, английском и русском языках, что позволит пользоваться им зарубежным любителям литературы и экспертам.

Здесь же состоялись презентации высших учебных заведений о проводимых ими исследованиях творчества литераторов. Глава государства ознакомился также с библиотекой, возведенной рядом с аллеей.

В этот же день Шавкат Мирзиёев посетил реконструированное здание Музея города Ташкента. Его экспозиция отражает древнее прошлое, обычаи и традиции, науку, культуру и искусство региона с историей 2200 лет. К настоящему времени здесь собрано около тысячи экспонатов. Пополнение музейного фонда продолжается.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев посетил реконструированное здание Музея города Ташкента.

Экспонаты прокомментированы на узбекском, русском и английском языках. Дополнительная информация предоставляется с использованием мониторов, инфокиосков и других технологий.

Отмечена необходимость основать научно-исследовательский институт, создать условия для археологов, публиковать результаты исследований. Дано указание организовать махаллинские и школьные экскурсии в музей, а также аналогичные музеи и в других городах.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев посетил реконструированное здание Музея города Ташкента.

Создание музея рядом с Аллеей литераторов далеко не случайно. Писатели и поэты, историки внесут свой вклад в улучшение деятельности музея и продвижение его среди зарубежной общественности.