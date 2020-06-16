Озодбек Назарбеков стал ректором вуза

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Руководитель Минкульта Озодбек Назарбеков назначен ректором института Узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Ражабий, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
При этом он также сохранит за собой должность главы ведомства.
Напоминаем, что сегодня же принято решение о назначении Камолиддина Уринбаева ректором Государственной консерватории Узбекистана. Ранее он работал главным дирижером Национального симфонического оркестра и преподавал в консерватории.