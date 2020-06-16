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Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков стал ректором вуза

Озодбек Назарбеков стал ректором вуза

Министерство культуры Узбекистана
Культура
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20200616/14348860/Ozodbek-Nazarbekov-stal-rektorom-vuza.html

Глава министерства культуры, который занимает свой пост с января нынешнего года, теперь будет совмещать две должности.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Руководитель Минкульта Озодбек Назарбеков назначен ректором института Узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Ражабий, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

При этом он также сохранит за собой должность главы ведомства.

Напоминаем, что сегодня же принято решение о назначении Камолиддина Уринбаева ректором Государственной консерватории Узбекистана. Ранее он работал главным дирижером Национального симфонического оркестра и преподавал в консерватории.




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