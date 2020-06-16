Озодбек Назарбеков стал ректором вуза

Частично согласны с решением по выходу из режима самоизоляции 18,8% опрошенных, не согласны с этими мерами из-за остающейся угрозы инфицирования 9,4% респондентов.

Последние дни в Сети обсуждают слухи о том, что лицензия певицы была отозвана, а на трансляцию ее клипов по телевидению наложен запрет.