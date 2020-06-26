Искусство просит: без жертв — что ждет арт-галерею Human House

Одно из самых известных и популярных туристических мест в Ташкенте – арт-галерея Human House, а простонародье "Человечка", под угрозой выселения. На месте арендуемого помещения планируется строительство. Пока дальнейшая судьба культурного пространства под вопросом.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik, Анна Желиховская. Известное культурно-просветительское место в самом центре узбекской столицы может не просто сменить прописку, но и вовсе прекратить существование. Собственного помещения у объекта нет, а старинный глинобитный особняк, где квартирует галерея уже несколько лет, планируется продать под застройку.

Что сейчас происходит вокруг известной всему Ташкенту и далеко за его пределами арт-галереей, какие доводы приводят защитники комплекса и его противники, разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.

Островок самобытности

Human House — частная галерея с почти 20-летней историей. Проект сменил немало адресов, так, какое-то время арендовал подвальное помещение недалеко от ЦУМа, а затем ютился в двухкомнатной квартире на улице Шота Руставели. Последние годы галерея располагается на улице Малая Миробадская, больше известной старожилам как Ивлиева в Яккасарайском районе Ташкента. Это и магазин, и выставочный павильон, и клуб по интересам, и небольшая концертная площадка – совершенно уникальный объект, притягивающий и мастеров, и местных жителей, и туристов.

Sputnik Арт-галерея Human House

Основательница проекта Лола Сайфи долгое время жила в Москве, где в том числе занималась популяризацией Узбекистана. Несколько лет назад она вернулась в Ташкент и решила остаться. Имея образование в области архитектуры и реставрации архитектурного декора, начала активно работать над развитием галереи.

Human House занимает старинный дом из самана – глинистого грунта и соломы. Внутри – средоточие, пожалуй, всех видов народного творчества и прикладного искусства народов Центральной Азии. Галерея сотрудничает более чем с двумястами ремесленниками, а в гостях тут побывали туристы из более чем 180 стран.

"Арт-галерею не случайно называют "домом", а не магазином. Здесь двери открыты для всех, и каждому бесплатно предложат свежий зеленый чай с национальными узбекскими сладостями. Любой посетитель здесь прежде всего гость, а не клиент или покупатель", — говорит Лола Сайфи.

Подобных по формату мест в Ташкенте почти не осталось. Здесь не только можно приобрести предметы традиционного искусства, но и принять участие в мастер-классах, просмотре тематических документальных фильмов, посетить концерты музыкальных групп. Тут царит атмосфера старины, легкая дружеская обстановка, создан центр вдохновения и притяжения единомышленников, которые ценят и чтят историю, восточную культуру, традиции. Однако теперь эта идиллия оказалась под угрозой.

Любо — дорого

В арт-галерее представлен довольно большой выбор изделий ремесленников со всей страны – тут и одежда, и украшения, и элементы декора, и традиционная посуда. Туристы, особенно иностранные, разумеется, хотят увезти из Узбекистана частичку Востока, при этом надеются, что купленная вещь не окажется одноразовой.

Sputnik Арт-галерея Human House

Human House многие упрекают в довольно высоких ценниках, мол, на Чорсу ту же вещицу можно купить в несколько раз дешевле. Однако, цены на продукцию в галерее начинаются от 10 тысяч сумов. Поэтому здесь каждый может выбрать себе вещь по карману.

"С каждым из мастеров мы работаем с точки зрения качества. О нас нередко пишут, что ценники у нас высокие. Но мы делаем вещи такими, чтобы их можно было носить много лет, а не надеть два раза или до первого дождя. Не секрет, что ткани ручной работы очень капризные, они линяют, могут потерять форму. Если говорить о качестве традиционной национальной одежды, то мы очень требовательны — это не только наша репутация, но и, по сути, лицо и престиж страны", — поясняет Лола Сайфи.

Бездомный House

В начале июня основательница арт-галереи забила тревогу, разместив на свой странице в Facebook пост, где обратилась за помощью. Лола Сайфи объяснила, что по истечении аренды в ноябре этого года владелец здания, где размещается Human House, планирует продать объект. Дом может быть снесен под застройку гостиницы. Для выкупа творческого пространства необходимо 150 тысяч долларов. Средства собирают через краудфандинг, но пока набрали лишь около 5 тысяч, при этом сама Лола ведет подробный отчет о поступлениях.

Сумма хоть и небольшая, но поддержка людей ощущается, как минимум в комментариях к размещенному посту. Многие жители города и просто неравнодушные к искусству и культуре люди сочувствуют Лоле Сайфи.

Так, в защиту проекта выступили мастера из Риштана, выразившие надежду, что помещение удастся отстоять. Были и те, кто ценит в проекте непосредственность и домашнюю атмосферу.

"Лолахоним, вы не только любите Узбекистан, вы гордитесь этой страной и цените узбекский народа. Я очень люблю ваш "Человеческий дом". Там есть все, что нужно настоящему человеку!", — написала пользователь под ником Насибахоним Сатибалдиева.

С нею согласна и Гльнара Хакимова, назвавшая Human House "островком творческой интеллигенции". "Место, где чувствуешь свое — родное, узбекское. Подобных мест нет в Ташкенте, да и вообще в Узбекистане", — добавила она.

Были среди защитников "Человечки" и прагматики, кто в сохранении уникального проекта видят прямую пользу для развития туризма в городе.

"…неужели властям города не понять, что чем меньше останется в столице таких аутентичных замечательных мест, тем меньше туристы будут задерживаться в здесь? Такие кусочки старого Ташкента надо холить и лелеять, всячески поощряя людей, вкладывающих в это душу", — уверена пользователь под ником Mary Kusakina.

Подавляющее большинство высказалось за сохранение проекта, но есть и такие, кто в этой истории видит исключительно бизнес-составляющую и даже корыстный умысел, а проблему предлагает решать не народными деньгами.

"Как можно купить помещение путем сбора пожертвований? — недоумевает комментатор под ником Расел Хэндмейд — Это же бизнес, вы хотите спасти свой бизнес! Конечно, столько труда приложено, но правильнее было бы найти инвесторов или акционеров".

"А можно так для малоимущих семей скидываться, у кого жилья нет? — не без иронии замечает читатель с подписью Арсен Спотс — Как по мне странный пост... Соберите, пожалуйста, мне сто штук баксов, я "Теслу" куплю себе… По тому же сценарию".

Есть и компромиссные мнения, что бизнес-бизнесом, но проект несет культурную и социальную миссию, а значит, его автор вправе отстаивать свое дело доступными методами.

"Она (Лола Сайфи — ред.) — женщина, вложившая свой труд и частичку души в этот проект. Каким образом она будет спасать свой бизнес — это ее право и осуждать за это, по меньшей мере, бестактно. Никто никого не принуждает делать пожертвования", — заметил в ходе онлайн-дискуссии Алишер Курбанов.

Sputnik Арт-галерея Human House

Однако на одних добрых пожеланиях и словах поддержки далеко не уедешь, да и народными средствами такую внушительную сумму собрать почти нереально. Лола обратилась к известному бизнесмену и меценату узбекского происхождения Алишеру Усманову, который немало пожертвовал на развитие культуры, искусства и спорта в республике. Ответа от него пока не поступило.

Сохранить нельзя снести

Махалля, где размещается арт-галерея, сегодня постепенно осваивается инвесторами. Так, дом напротив уже снесли — там полным ходом идет строительство. От этой же участи не застрахован и особняк, арендуемый под культурный проект. Сейчас эта недвижимость не охраняется государством, а значит, собственник вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, а будущему застройщику ничего не помешает возвести на его месте другой объект.

Сохранить уникальное место было бы возможным, если включить старинный дом в перечень недвижимых объектов материального культурного наследия Узбекистана, но для этого он должен представлять историческую ценность для города.

"Чтобы попасть в такой перечень, необходимо подать заявку в соответствующий департамент при Министерстве культуры Узбекистана. Лола Сайфи обратилась к нам, и мы показали ей несколько объектов культурного наследия, куда могла бы переехать арт-галерея. Это несколько мечетей в районе старого города. В одной из них как раз планируют делать галерею, другая – требует реставрации. Ответа от них мы пока не получили", — пояснили Sputnik в Управлении культурного наследия Ташкента.

В ведомстве добавили, что, собственник дома может подать заявку на включение этого сооружения в список культурного наследия. Этот вопрос будет рассматривать специальная историческая комиссия для вынесения окончательного решения.

Sputnik Арт-галерея Human House

По словам самой Лолы, предложенные на замену локации не удовлетворяют ее ни с технической точки зрения (объекты, по ее словам, находятся в аварийном состоянии), ни расположением.

"Нам не подходит место глубоко в махалле. Наша арт-галерея не только для туристов. К нам приезжают жители Узбекистана, приходят дети, мы проводим мастер-классы. Местоположение играет для нас очень важную роль", — пояснила основательница проекта.

В хокимияте Ташкента следят за развитием ситуации, но сохраняют нейтралитет. Юридически, это чисто деловые отношения двух частных лиц, к которым город не имеет прямого отношения.

Искусство требует средств

"Мы понимаем, почему ситуация с арт-галереей Human House вызвала общественный резонанс. Большое количество ремесленников нашли там площадку для демонстрации и реализации своей продукции. Галерея заслужила право называться центром культурного притяжения народных мастеров. Но нужно понимать, что в данном случае речь идет о деловых отношениях частного предпринимателя и собственника жилья. И, насколько нам известно, владелец дал согласие на продажу своей недвижимости, имея на это полное право", — прокомментировали Sputnik в столичной администрации.

Еще один вариант сохранения арт-галереи в прежнем виде и на прежнем месте — поиск инвестора, о чем, кстати, многие писали в комментариях к посту о сборе средств.

По словам основательницы Human House, им удалось найти заинтересованного инвестора, который может выкупить дом у собственника. Представители арт-галереи в свою очередь будут выплачивать уже новому владельцу в течение двух лет арендную плату, а заодно копить деньги для выкупа помещения. При такой схеме предполагается, что владельцем комплекса станет Негосударственное некоммерческое общество, занимающееся культурными проектами. ННО, получая деньги от аренды, сможет вкладывать их в аналогичные проекты.

Едва ли не каждый день в галерею приходят люди, желающие хотя бы как-то помочь в сохранении дома. В поддержку проекта вышло несколько роликов на YouTube.

До осени еще есть время, чтобы принять какое-то решение: либо найти возможность для выкупа дома напрямую или через инвестора, либо добиться признания этого объекта культурным наследием. Впрочем, вариант с поиском альтернативных мест не стоит исключать, ведь, истинный дом там, где уют и любовь к своему делу. А значит "Человечка" везде найдет место "искусству для людей".